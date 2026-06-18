Florentino Pérez sigue levantando sus cartas: Ibrahima Konaté ya es oficial

El Real Madrid anuncia el fichaje del internacional francés hasta 2030; el central llega libre tras finalizar su contrato con el Liverpool y se convierte en una de las grandes apuestas defensivas del nuevo proyecto liderado por José Mourinho

El Real Madrid sigue avanzando a paso firme en la construcción de la plantilla que tendrá José Mourinho a sus órdenes. Florentino Pérez está decidido a construir un proyecto galáctico y no hay día que deje escapar sin dar una nueva noticia al madridismo. La última carta levantada por el presidente del club blanco es la de Ibrahima Konaté. El francés se une a las incorporaciones de Denzel Dumfries, Marc Cucurella y Bernardo Silva.

La entidad presidida por Florentino Pérez confirmó el acuerdo a través de un comunicado oficial en el que anunció la vinculación del internacional francés para las próximas cuatro temporadas. "El Real Madrid C. F. e Ibrahima Konaté han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", informó el club blanco.

Se trata de una operación especialmente importante para la planificación deportiva madridista. Konaté aterriza en el Santiago Bernabéu con la carta de libertad bajo el brazo tras finalizar su contrato con el Liverpool, siguiendo una fórmula que en los últimos años ha dado excelentes resultados en las oficinas de Valdebebas.

Mourinho ya tiene a su muro defensivo

La llegada del central francés responde a una necesidad evidente de la plantilla. Durante las últimas temporadas, las lesiones en la defensa han condicionado enormemente el rendimiento del equipo y han obligado a diferentes entrenadores a improvisar soluciones de emergencia.

Mourinho había trasladado desde su llegada la necesidad de reforzar el eje de la zaga con un futbolista contrastado, experimentado y preparado para competir desde el primer día. Konaté cumple todos esos requisitos.

A sus 27 años llega al Real Madrid en plena madurez futbolística y después de acumular experiencia al máximo nivel tanto en la Premier League como en la Champions League y con la selección francesa.

Su incorporación permitirá aumentar la competencia en una línea defensiva en la que actualmente figuran nombres como Éder Militao, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio y Dean Huijsen.

Un gigante de 1,94 metros

Pocos defensores reúnen las condiciones físicas que ofrece el nuevo fichaje madridista. Con 1,94 metros de altura y una potencia extraordinaria en carrera, Konaté se ha convertido durante los últimos años en uno de los centrales más respetados del fútbol europeo.

gir espacios a campo abierto. No es casualidad que en Inglaterra haya sido considerado durante varias temporadas uno de los mejores defensores en situaciones de uno contra uno.

Además, su velocidad para un jugador de semejante envergadura le permite defender muchos metros a la espalda de la línea defensiva, una característica especialmente valorada por Mourinho. Aunque con balón apuesta por la sencillez y no asume riesgos innecesarios, su fiabilidad defensiva le convierte en un futbolista de enorme valor competitivo.

De París al Bernabéu

La historia de Konaté es también una historia de superación. Nacido en París en 1999 e hijo de padres malienses, creció en una familia numerosa junto a siete hermanos.

Sus primeros pasos en el fútbol llegaron en el Paris FC antes de incorporarse al Sochaux, donde comenzó una transformación que acabaría marcando su carrera. De niño jugaba como delantero y tenía a Ronaldo Nazário como gran referente. Sin embargo, los técnicos detectaron rápidamente unas condiciones físicas ideales para retrasar su posición hasta convertirse en central.

Tras destacar en Francia, dio el salto al RB Leipzig alemán siendo todavía muy joven. Su crecimiento en la Bundesliga llamó la atención del Liverpool, que apostó fuerte por él en 2021 pagando 40 millones de euros por su traspaso.

Desde entonces se convirtió en una pieza importante en Anfield, acumulando experiencia en las máximas competiciones y consolidándose como internacional absoluto con Francia.

Un fichaje que no cierra la defensa

La incorporación de Konaté era una prioridad absoluta para Mourinho y para la dirección deportiva. Sin embargo, no será necesariamente el último movimiento para la zaga.

En Valdebebas siguen estudiando la llegada de otro central, especialmente uno que pueda desenvolverse con naturalidad en el perfil izquierdo. Nombres como Rúben Dias, Alessandro Bastoni o Nico Schlotterbeck continúan sobre la mesa de trabajo del club.

Mientras tanto, el Real Madrid celebra la llegada de uno de los defensores más cotizados del mercado sin necesidad de desembolsar un euro en concepto de traspaso. Florentino Pérez continúa completando pieza a pieza el nuevo proyecto blanco y Mourinho suma un nuevo soldado para una defensa que promete convertirse en una de las más poderosas de Europa.