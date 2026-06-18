Siete peticiones más de Mourinho para su Real Madrid: dos fichajes están en camino

El técnico portugués ya ha conseguido cuatro incorporaciones de primer nivel con Konaté, Dumfries, Cucurella y Bernardo Silva, pero sigue presionando a la dirección deportiva para reforzar dos posiciones clave antes del inicio de la temporada

La renovación del Real Madrid de José Mourinho contempla al menos dos o tres incorporaciones más. El portugués pedirá y Florentino Pérez dispondrá. Tanto el club como el nuevo entrenador están de acuerdo es que es necesaria una reestructuración total de la plantilla y la idea pasa por construir un 'súper-equipo' cuanto antes, de ahí que las peticiones de nombres no cesen pese a que ya se han materializado hasta cuatro fichajes de renombre.

Y es que Mourinho está construyendo el Real Madrid que imaginó cuando aceptó regresar al Santiago Bernabéu. El técnico luso ya ha visto cumplidas buena parte de sus exigencias con los fichajes de Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Marc Cucurella y Bernardo Silva, pero considera que la plantilla todavía necesita al menos dos refuerzos más para aspirar a todo.

Mourinho pide un central y un centrocampista

La hoja de ruta está perfectamente definida. Mourinho quiere un central de máximo nivel y un centrocampista capaz de abarcar metros, sostener el ritmo competitivo del equipo y participar activamente en la construcción del juego. Dos posiciones consideradas prioritarias en Valdebebas y sobre las que ya se trabaja desde hace semanas.

Así. con cuatro operaciones cerradas y otras dos en marcha, el técnico portugués sigue moldeando un proyecto que apunta a convertirse en uno de los más ambiciosos de Europa.

Se descartaron Gvardiol y Calafiori

La llegada de Cucurella modificó parcialmente los planes iniciales del técnico. La idea era incorporar un defensor polivalente que pudiera actuar tanto como central como lateral izquierdo, motivo por el que nombres como Josko Gvardiol o Riccardo Calafiori estuvieron sobre la mesa durante varias semanas por petición expresa de 'Mou'.

Sin embargo, la aparición de la oportunidad de mercado del internacional español llevó al Real Madrid a cerrar rápidamente esta operación y ya se considera que el lateral izquierdo está cubierto, por lo que se descarta a ambos futbolistas y Mourinho insiste ahora en la necesidad de sumar un especialista más para el eje de la zaga.

El portugués entiende que Antonio Rüdiger afronta ya la recta final de su carrera al máximo nivel y no parece ser muy del gusto de Dean Huijsen, quien considera que todavía necesita tiempo para consolidarse. Con Éder Militao, su desconfianza viene por las continuas lesiones que obligan a disponer de más garantías en una posición tan sensible.

Los candidatos: Rubén Dias, Bastoni y Schlotterbeck

El gran favorito de Mourinho siempre ha sido Rubén Dias. El defensa del Manchester City reúne todas las características que busca el entrenador: liderazgo, contundencia, experiencia y capacidad para competir en escenarios de máxima presión. No obstante, la operación se ha complicado enormemente. Desde Inglaterra apuntan a que el City no contempla su venta y que la llegada de Konaté ha terminado de enfriar una posibilidad que ya era difícil.

La segunda alternativa es Alessandro Bastoni. El central italiano gusta mucho en el Bernabéu por su salida de balón y su capacidad para dominar grandes espacios. El problema es económico. El Inter de Milán le considera uno de sus activos más importantes y su precio ronda los 70 millones de euros, una cifra que actualmente genera dudas en las oficinas madridistas.

Por ello, la opción que más fuerza está ganando es la de Nico Schlotterbeck. El internacional alemán renovó recientemente con el Borussia Dortmund incluyendo una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Además, las excelentes relaciones entre ambos clubes facilitan una negociación que hoy parece mucho más realista que las otras dos.

Así pues, de las tres peticiones de Mourinho hizo para la defensa, el alemán es el único fichaje que realmente parece al alcance del Real Madrid.

Enzo Fernández, el sueño para el centro del campo

La otra gran prioridad del técnico se encuentra en la medular. Mourinho quiere un futbolista con recorrido, intensidad física y capacidad para influir con balón. Un centrocampista total. Su favorito es Enzo Fernández.

El argentino reúne todas las condiciones que busca el entrenador y, según diversas informaciones de mercado, el Real Madrid mantiene su nombre muy presente en la lista de objetivos. Incluso Fabrizio Romano ha confirmado recientemente el interés madridista por el campeón del mundo.

El principal obstáculo sigue siendo económico. El Chelsea desembolsó una cifra gigantesca para incorporarlo y pretende recuperar buena parte de esa inversión. Además, dentro del club londinense continúa siendo considerado una pieza fundamental.

Mateus Fernandes gana enteros

Mientras tanto, en Valdebebas también avanzan en una alternativa que gusta mucho a Mourinho. Se trata de Mateus Fernandes, una de las grandes revelaciones del fútbol portugués. A sus 21 años, el centrocampista ha despertado el interés de varios gigantes europeos y su nombre lleva meses apareciendo en los informes de seguimiento del Real Madrid.

Su situación se ha vuelto especialmente interesante tras el descenso del West Ham. El conjunto inglés está abierto a escuchar ofertas, aunque exige alrededor de 80 millones de euros por su traspaso.

Además, existe un factor que juega a favor de la operación y no es otro que Jorge Mendes. El representante portugués mantiene una excelente relación tanto con Mourinho como con Bernardo Silva y lleva tiempo trabajando para acercar posturas. Eso sí, el Manchester United también aprieta fuerte por el jugador.

Bouaddi entra en escena

Aunque el plan prioritario pasa por fichar a Enzo Fernández o Mateus Fernandes, el Real Madrid sigue atento a otras oportunidades de mercado.

Una de ellas es Ayyoub Bouaddi. El joven centrocampista marroquí del Lille ha dejado grandes sensaciones durante los últimos meses y también ha llamado la atención durante el Mundial.

Juni Calafat lleva tiempo siguiendo su evolución y los informes internos son muy positivos, por lo que su nombre permanece marcado en rojo de cara al futuro.

Y el galáctico de Florentino Pérez

El equipazo que está comenzando a gestarse ya impone de por sí, pero Florentino Pérez tiene entre ceja y ceja darle un sello galáctico al proyecto.

El presidente del Real Madrid ya intentó sin éxito el fichaje de Julián Álvarez para el ataque y mantiene su intención de hacer una gran inversión en un jugador 'top' de la Champions. Sería la guinda del pastel para conformar un equipo temible en el que se mantendrían Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham...