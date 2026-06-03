Florentino contraataca a lo grande cerrando el fichaje de Denzel Dumfries para el lateral

El presidente del Real Madrid tiene intención de anunciar mañana su primera gran incorporación; ya tiene también atado a Ibrahima Konaté y apunta al regreso de Nico Paz; además, su idea es decir "en breve" quién será su nuevo entrenador

Florentino Pérez ya tendría preparado su segundo gran movimiento para el nuevo proyecto del Real Madrid. A escasos días para las elecciones presidenciales que decidirán el futuro del club blanco, el conocido periodista Fabrizio Romano ha lanzado su ya famoso 'here we go' para anunciar el acuerdo por Denzel Dumfries, lateral derecho del Inter de Milán, que se convertiría en jugador madridista junto a Ibrahima Konaté.

La operación supone toda una declaración de intenciones por parte del actual presidente madridista. En plena campaña electoral frente a Enrique Riquelme, Florentino acelera la planificación deportiva y refuerza al equipo con dos fichajes estrella en defensa, la parcela más necesitada.

El Real Madrid abonará los 20 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión del internacional neerlandés para cerrar una incorporación que contaría además con el respaldo de José Mourinho, el elegido para liderar el nuevo proyecto si Florentino resulta reelegido este domingo. "En breve anunciaré quién será el nuevo entrenador del Real Madrid", ha revelado el mandamás merengue.

Un lateral para abrir una nueva etapa

La salida de Dani Carvajal obliga al Real Madrid a reinventarse en una posición que durante más de una década ha tenido dueño indiscutible. La llegada de Trent Alexander-Arnold supuso un salto de calidad importante para el costado derecho, pero en el club consideran que es necesario aumentar la competencia con un segundo especialista.

A sus 30 años, Dumfries aporta experiencia, potencia física y un perfil muy diferente al del internacional inglés. Mientras Alexander-Arnold destaca por su capacidad creativa y su influencia en la construcción del juego, Dumfries destaca más por su despliegue físico, su llegada desde segunda línea y su contundencia en ambas áreas.

El futbolista del Inter llevaba varios mercados siendo monitorizado por el Real Madrid y las circunstancias han terminado favoreciendo la operación. Su cláusula de 20 millones de euros es considerada una oportunidad de mercado difícil de igualar para un jugador con experiencia internacional contrastada y recorrido en la élite europea. Dumfries se ha convertido en uno de los carrileros más reconocidos del fútbol europeo gracias a su rendimiento en el Inter. Bajo las órdenes de Simone Inzaghi alcanzó la final de la Liga de Campeones y se consolidó como una pieza diferencial del proyecto interista.

Es cierto que una importante lesión de tobillo ha condicionado parte de su última temporada y ha reducido considerablemente su participación, pero en el Santiago Bernabéu entienden que sigue teniendo nivel suficiente para competir por un puesto en una plantilla diseñada para volver a dominar en España y Europa.

Konaté, el otro golpe de efecto

La llegada de Dumfries no es el único movimiento defensivo que está trabajando Florentino Pérez. Aunque el ahora candidato a la presidencia todavía no ha hecho nada público, en los despachos del club ya dan prácticamente por cerrada otra operación de enorme impacto como es la incorporación de Ibrahima Konaté.

Tal y como viene informando ESTADIO Deportivo, el central francés tendría un acuerdo para firmar por cuatro temporadas (más una opcional) y convertirse en un nuevo referente de la defensa madridista. Su llegada encaja perfectamente en la hoja de ruta diseñada por la entidad para reconstruir una retaguardia que ha sufrido numerosos problemas durante los dos últimos cursos.

Las salidas de David Alaba y Dani Carvajal, unidas a los problemas físicos de varios integrantes de la plantilla, han obligado a acelerar una renovación profunda en la línea defensiva.

Florentino mueve ficha antes de las urnas

Florentino Pérez quiere presentar a los socios una hoja de ruta clara para devolver al Real Madrid a la cima después de una temporada decepcionante en cuanto a resultados. "Este jueves anunciaré el primer gran fichaje del Real Madrid", ha adelantado el presidente en una entrevista en El Español.

Dumfries y Konaté se unen al probable fichaje de Nico Paz, que será recomprado al Como por diez millones de euros.