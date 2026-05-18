La entidad madridista ha lanzado un comunicado en el que anuncia la noticia y agradece al lateral derecho su trayectoria en el club

Lo que era un secreto a voces en las últimas semanas ya es oficial y queda despejada cualquier duda. Dani Carvajal y el Real Madrid separan sus caminos. Así lo ha anunciado la entidad madridista este lunes a través de un comunicado en el que ha agradecido al futbolista su trayectoria como madridista.

"El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial", ha comenzado el comunicado del Real Madrid.

Los números de Dani Carvajal

También ha recordado que Carvajal es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar seis Copas de Europa, y ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las épocas más brillantes de nuestra historia. Son un total de 450 partidos con la camiseta del Real Madrid, en los que ha marcado 14 goles.

Dani Carvajal llegó al Real Madrid en el año 2002 y formó parte del equipo 23 temporadas. El club blanco ha recordado que 10 en la cantera y 13 en el primer equipo, con el que ha conseguido 27 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

El mensaje de Florentino Pérez

El comunicado también recoge unas palabras de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid: "Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club. Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa".

A nivel individual, Carvajal fue incluido en el Once Mundial de FIFpro 2024, consiguió el Premio The Best al Once Masculino de la FIFA 2024 y fue designado el Mejor jugador de la final de la Champions 2024, en la que marcó un gol. Con la selección española ha jugado 51 partidos, proclamándose campeón de la Eurocopa en 2024 y de la Liga de Naciones en 2023.

Así el Real Madrid "le desea a Dani Carvajal y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida". Del mismo modo anunció que el futbolista recibirá un homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará contra el Athletic de Bilbao.