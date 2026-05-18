El Real Madrid llega a un acuerdo con José Mourinho

El entrenador portugués se desvinculará con el Benfica, al que ha dirigido en esta temporada, y fichar por el club blanco por dos campañas. El luso, que ya entrenó a la entidad blanca en el pasado, sustituirá a Álvaro Arbeloa y tendrá como objetivo hacer que el Real Madrid vuelva a ganar títulos

El Real Madrid ha elegido a José Mourinho para que sea su nuevo entrenador a partir de la próxima temporada. El club blanco y el técnico portugués han llegado a un principio de acuerdo, según informa Fabrizio Romano, para que el luso dirija a la plantilla de cara a las dos siguientes campañas, hasta el 30 de junio de 2028. Se espera que todo se ha anuncie de forma oficial en los próximos días aunque el movimiento está a expensas de que Mourinho se desvincule con el Benfica.

José Mourinho entrenará al Real Madrid

José Mourinho volverá al Real Madrid, al cual ya entrenó entre los años 2010 y 2013. Por tanto, el entrenador portugués tendrá una segunda etapa en el que el objetivo principal será reconducir a una plantilla que sufre problemas internos y de vestuario. Además de ello, el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, fichan al portugués para ganar títulos los cuales no ha conseguido el club blanco en estas dos últimas temporadas.

José Mourinho relevará como entrenador de Real Madrid a Álvaro Arbeloa el cual se hizo cargo del primer equipo blanco en el mes de enero cuando fue destituido Xabi Alonso. Un Álvaro Arbeloa que no ha cumplido con las expectativas ya que no ha estado ni siquiera cerca de ganar un solo título.

El fichaje de José Mourinho por el Real Madrid es un movimiento que se esperaba ya que el propio entrenador portugués dijo claramente, tras el encuentro del Benfica contra el Estoril, sólo hace unos días, que había movimientos para hacerse cargo del equipo blanco. "Hay un 99% de probabilidades de que me quede en el Benfica, porque tengo un contrato con el Benfica y, además de tener un contrato, tengo una oferta de renovación que aún no he visto, pero mi agente dijo que era una oferta excelente. Aún no he oído nada del Real Madrid, pero ninguno de nosotros es tonto, y hay conversaciones entre Jorge Mendes, el presidente, y la directiva del club".

José Mourinho regresa al Real Madrid después de que en las últimas temporadas haya entrenado al Fenerbahçe de Turquía y al Benfica de Portugal. En el club portugués ha firmado una campaña aceptable en la que pasó la fase de liga de la UEFA Champions League, cayendo contra el Real Madrid en la eliminatoria de play off, y por otro lado en la liga de Portugal, el Benfica ha terminado en la tercera posición, quedándose fuera de la UEFA Champions League. Una posición que ha logrado sin perder un partido.