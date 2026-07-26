El Arsenal, Vinicius y la renovación con el Real Madrid: toda la verdad de la operación

El interés de Mikel Arteta en el brasileño ha irrumpido con fuerza en Inglaterra, pero se sitúa en un contexto de alarma por una negociación para renovar con el Real Madrid que continúa estancada por diferencias económicas; en Valdebebas mantienen la calma y esperan una reunión clave con el jugador puesto que no contempla su salida este verano

La irrupción del Arsenal en el futuro de Vinicius está muy lejos de ser una casualidad. Ni existe negociación avanzada ni verdadera determinación, aunque sí pone de manifiesto que la situación contractual del jugador empieza a despertar el interés de los grandes clubes europeos. El extremo entra en su último año de contrato con el Real Madrid sin haber alcanzado todavía un acuerdo para renovar, una situación que podría generar incertidumbre pero que en el Santiago Bernabéu siguen afrontando con calma, conscientes de que el tiempo comienza a jugar un papel importante en la negociación.

Desde Inglaterra, The Athletic asegura que el conjunto londinense lleva tiempo analizando la viabilidad de una operación de enorme magnitud económica. No existen conversaciones formales entre ambos clubes ni una oferta sobre la mesa, pero sí un seguimiento exhaustivo de la evolución de las negociaciones entre Vinicius y el Real Madrid. En el Emirates consideran que una eventual falta de acuerdo podría abrir una oportunidad de mercado difícilmente repetible para hacerse con uno de los futbolistas más determinantes del panorama internacional.

El origen de todo está en la renovación

El interés del Arsenal no nace porque el Real Madrid quiera desprenderse de Vinicius, sino porque la ampliación de su contrato continúa sin cerrarse. Las conversaciones entre el club blanco y el entorno del futbolista siguen abiertas, de hecho, la intención es mantener una primera conversación con el futbolista este lunes, a su vuelta de vacaciones. Las diferencias económicas siguen existiendo e impiden, por el momento, alcanzar un entendimiento definitivo.

En Valdebebas mantienen la misma hoja de ruta desde hace meses. La prioridad es renovar al internacional brasileño y seguir construyendo el proyecto deportivo alrededor de una de sus grandes estrellas. Pero no a cualquier precio. El futbolista se ha instalado en unas exigencias económicas muy altas, a un nivel donde el Real Madrid no estaría dispuesto a llegar.

Ante esta tesitura, el Arsenal es el primero que ha dado el paso de estudiar la situación externamente, pero difícilmente será el único si la negociación continúa bloqueada estos próximos meses.

Interés real pero sin operación en marcha

Las informaciones llegadas desde Inglaterra coinciden en un aspecto fundamental: el club londinense simplemente está explorando el terreno, no negociando un fichaje. La dirección deportiva 'gunner' analiza tanto el coste de un hipotético traspaso como el enorme impacto salarial que supondría incorporar a un futbolista del nivel de Vinicius.

La entidad inglesa entiende que solo tendría opciones si la renovación con el Real Madrid termina rompiéndose definitivamente, un supuesto que, a día de hoy, tampoco parece que vaya a producirse a corto plazo. De hecho, el propio Vinicius no contempla abandonar el Santiago Bernabéu este verano y el club blanco tampoco estudia desprenderse de uno de sus jugadores franquicia durante este mercado. Por ese motivo, el interés del Arsenal debe interpretarse más como un movimiento estratégico que como una negociación inminente o en curso.

El Real Madrid no quiere llegar a 2027 sin respuestas

Donde sí existe un punto de atención es en el calendario. En el Real Madrid nadie quiere verse dentro de unos meses con Vinicius acercándose a la posibilidad de negociar libremente con cualquier club. Aunque el mensaje oficial continúa siendo de tranquilidad, en el club son conscientes de que la situación deberá resolverse más pronto que tarde si el jugador pretende seguir jugando en el equipo blanco más allá de esta temporada 26/27. La intención sigue siendo cerrar la renovación y evitar cualquier escenario que genere incertidumbre alrededor de uno de los grandes activos de la plantilla.

En paralelo, también se entiende mejor el seguimiento que el Real Madrid viene realizando sobre jóvenes extremos con enorme proyección, como Yan Diomande. Se trata de operaciones independientes, pero que inevitablemente adquieren una lectura distinta mientras el futuro de Vinicius permanezca abierto.

El Arsenal a que el Real Madrid mueve ficha

La próxima incorporación de Vinicius a la disciplina madridista tras las vacaciones se presenta como uno de los momentos clave del verano. Está previsto que ambas partes vuelvan a sentarse para intentar desbloquear una negociación que se ha prolongado durante meses y que todavía no encuentra el punto de equilibrio.

Mientras tanto, el Arsenal permanece agazapado. En Londres consideran que, si existe una mínima posibilidad de acceder a un futbolista de la dimensión del brasileño, merece la pena estudiar todos los movimientos posibles. Por ahora, sin embargo, la realidad es bastante más prudente que el ruido generado en las últimas horas.