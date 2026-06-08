Mourinho ya ejerce y manda: dos peticiones directas a Florentino para el lateral izquierdo

El técnico portugués quiere apuntalar cuanto antes la defensa, por lo que ha solicitado la incorporación de dos estrellas de primer orden que aporten equilibrio a la zaga; sus elegidos son Josko Gvardiol y Ricardo Calafiori, quienes vendrían a elevar el nivel de una defensa de campanillas tras los fichajes ya cerrados de Konaté y Dumfries

El nuevo proyecto del Real Madrid de José Mourinho comienza a tomar forma. Con las incorporaciones ya cerradas de Ibrahima Konaté para apuntalar el eje de la defensa y de Denzel Dumfries para reforzar el lateral derecho, la siguiente gran prioridad del técnico portugués pasa por encontrar una pieza muy concreta para el costado izquierdo.

No se trata simplemente de fichar un lateral. Mourinho busca un perfil muy específico, un futbolista capaz de actuar tanto en banda como en el centro de la zaga y que permita modificar el dibujo táctico durante los partidos sin necesidad de realizar cambios. En esa búsqueda aparecen dos nombres marcados en rojo en la agenda blanca: Josko Gvardiol y Riccardo Calafiori, según informa el diario As.

La obsesión de Mourinho: el equilibrio

Si algo ha transmitido Mourinho es que quiere construir un equipo mucho más equilibrado. El portugués considera que el potencial ofensivo del Real Madrid está fuera de toda duda, pero entiende que la estructura defensiva debe ser capaz de sostener a tantas piezas de ataque. Por ese motivo, la elección del lateral izquierdo tiene una importancia estratégica suprema a su parecer.

Con Trent Alexander-Arnold y Dumfries como opciones para el carril derecho, ambos de marcado carácter ofensivo, el técnico considera necesario compensar el sistema con un futbolista de perfil más defensivo en la banda contraria. Además, Mourinho quiere una plantilla preparada para alternar con naturalidad entre una defensa de cuatro y una línea de tres centrales. Ahí es donde tanto Gvardiol como Calafiori encajan perfectamente. Ambos pueden actuar como centrales y como laterales, una versatilidad que el entrenador considera fundamental para su idea de juego.

Gvardiol, el sueño del portugués

El nombre que más seduce al cuerpo técnico es el de Josko Gvardiol, también pretendido por el FC Barcelona. El internacional croata ya fue relacionado con el Real Madrid hace unas semanas después de haber sido ofrecido al club blanco. Su situación en el Manchester City ha cambiado considerablemente durante los últimos meses y eso ha abierto una ventana de oportunidad que parecía impensable tiempo atrás.

Las lesiones, especialmente la fractura de tibia que le mantuvo varios meses alejado de los terrenos de juego, redujeron notablemente su protagonismo. La pasada temporada apenas pudo participar en 18 encuentros de Premier League y cinco de Liga de Campeones.

Aun así, nadie discute su nivel. El City desembolsó cerca de 90 millones de euros para ficharlo desde el Leipzig y sigue siendo uno de los defensores más cotizados del continente. Su potencia física, capacidad de salida de balón y polivalencia encajan perfectamente en la idea que Mourinho quiere implantar en el Santiago Bernabéu.

El principal obstáculo es económico. El Manchester City no facilitará una salida barata y, aunque el futbolista ve con buenos ojos la posibilidad de trabajar a las órdenes del técnico portugués, cualquier negociación se prevé compleja.

Calafiori, la opción más realista

La alternativa es Riccardo Calafiori. El internacional italiano lleva tiempo siendo uno de los defensores favoritos de Mourinho. No es una admiración nueva. De hecho, ambos coincidieron en la Roma, donde el entrenador portugués siguió muy de cerca su crecimiento y le brindó oportunidades en sus primeros pasos en la élite. Ahora, la situación del jugador en el Arsenal podría favorecer una operación.

Calafiori ha perdido parte de su protagonismo en beneficio de otros compañeros y, aunque sigue participando con regularidad en los planes de Mikel Arteta, no tiene el cartel de indiscutible que sí posee Gvardiol en Inglaterra.

Su fichaje sería además considerablemente más asequible. Con una valoración inferior y unas condiciones de negociación más favorables, en Valdebebas consideran que es una operación mucho más viable a corto plazo.

El fichaje de los 150 'kilos'

El técnico portugués conoce bien la identidad del fichaje que Florentino Pérez pretende cerrar como materialización de su gran promesa electoral. El reelegido presidente madridista habló de una gran oferta a un club de la Champions por un jugador con el que ya tendría un acuerdo. Solo restaría cerrarlo con el club.

Evidentemente, Mourinho ya ha dado el visto bueno a esta misteriosa incorporación, aunque el técnico luso ha dejado bien claro que su primera intención es apuntalar la zaga, de ahí sus dos peticiones prioritarias.

En cuanto al jugador que está detrás, las apuestas siguen abiertas. Todo apunta a que se trata de un jugador para el centro del campo, con Vitinha y Joao Neves como principales candidatos, aunque también se ha especulado con el fichaje de Michael Olise e incluso con una sorpresa mayúscula como Julián Álvarez. Sin embargo, todo sigue abierto ya que el PSG se niega a negociar la salida de ninguno de sus centrocampistas, lo mismo que ocurre con el Bayern Munich. En cuanto al delantero del Atlético, su agente ha negado contacto alguno con el Real Madrid por el momento.