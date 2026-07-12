El doblete de Bellingham sella un récord histórico para el Real Madrid

El jugador de Inglaterra marcó un doblete que vale la clasificación de su país a las semifinales del Mundial 2026, pero también fue el encargado de batir un récord histórico para el Real Madrid en una competición por países

Jude Bellingham es el héroe de Inglaterra. El centrocampista inglés marcó un doblete contra Noruega que vale la clasificación a unas semifinales del Mundial 2026, siendo una pieza clave en el equipo de Thomas Tuchel y entrando en la carrera por el máximo goleador de esta competición, siendo él el único jugador que no es delantero. Pero además, también es el encargado de lograr un nuevo récord para el Real Madrid, que ya ha hecho historia en la Copa del Mundo.

A pesar de que este torneo se trata de luchar por un título enfrentándose por países, es imposible que los clubes no salgan a relucir en alguna ocasión, especialmente si se firma un registro histórico, como es el caso del conjunto blanco. Ha sido Jude Bellingham el encargado de sellar este nuevo registro histórico, pero también han sido fundamentales para ello jugadores como Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

Bellingham completa el nuevo registro histórico del Real Madrid en la historia de los Mundiales

Ya sólo quedan cuatro países compitiendo por el título de este Mundial 2026, las selecciones que captan toda la atención a nivel internacional, pero gracias al doblete de Bellingham contra Noruega, el Real Madrid les roba protagonismo. El equipo que compite en el Santiago Bernabéu acaba de lograr un nuevo registro en la historia de los Mundiales.

Con estos dos tantos de Jude, ya son 19 goles los que se han anotado en esta edición de la Copa del Mundo por jugadores que defiende la elástica blanca. Una cifra que establece un nuevo récord al ser el club con más goles en una misma edición de la historia del Mundial. Es decir, varios de los jugadores del club que dirige Florentino Pérez han anotado entre ellos 19 goles en este Mundial, algo que nunca había ocurrido ya que el máximo triunfo de un mismo club en goles entre sus futbolistas se quedó en 18, que logaron equipos como el Budapest Honvéd, el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain. Pero ahora el Madrid crea un nuevo precedente.

El Real Madrid ya es el club con más goles en una misma edición de un Mundial

8 goles de Kylian Mbappé, 6 de Jude Bellingham, 4 de Vinicius Jr y un tanto de Arda Guler han sido los responsables de esta nueva marca histórica para el Real Madrid. La suma de los goles de estos cuatro jugadores establece una marca de 19 goles anotados por futbolistas de un mismo equipo en un Mundial.

Lo mejor para el Madrid es que esta cifra puede seguir aumentando, tratando de desmarcarse de forma notable del resto de equipos y sellando un registro que sea casi imposible de alcanzar en otras ediciones. De los cuatro países que aún quedan con vida en esta competición, en tres de ellos hay jugadores madridistas, siendo Mbappé y Bellingham los principales candidatos para seguir ampliando este registro goleador.