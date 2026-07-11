La renovación de Vinicius con el Real Madrid, más cerca que nunca

El club que dirige Florentino Pérez ha fijado una fecha concreta con Vinicius y sus agentes para cerrar su renovación y ampliar su vinculación, con gran optimismo entre las dos partes

El Mundial 2026 se ha terminado para Vinicius Jr, quién ha sido el líder de Brasil, pero la 'Canarinha' quedó eliminada ante Noruega. Por ello, ahora el jugador brasileño vuelve a centrar su atención en el Real Madrid y por fin se han producido avances en su renovación con el club madrileño, con una sensación optimista entre ambas partes que hace pensar que pronto llegarán a un acuerdo.

El extremo izquierdo termina contrato con el conjunto blanco la próxima temporada, a final de junio de 2027, por lo que hay urgencia en el Real Madrid por decidir el futuro del jugador brasileño, evitando que salga como agente libre, que sería la peor situación que podrían tener. Por su parte, Vini ya ha reconocido en múltiples ocasiones que su intención es seguir compitiendo en el Santiago Bernabéu, pero va a tener que ceder en sus peticiones económicas.

Reunión fijada entre Vinicius Jr y el Real Madrid para hablar de su renovación

El conjunto blanco siempre espera a que sus futbolistas resuelvan sus citas con sus países para cerrar los acuerdos, aún más teniendo en cuenta la importancia del Mundial 2026. Pero ahora que Vinicius Jr ya está eliminado de esta competición y va a comenzar sus vacaciones, es hora de ponerse manos a la obra para cerrar el que sin duda es su gran movimiento del mercado.

El equipo que va a dirigir José Mourinho, quién ya ha vestido la elástica de la nueva temporada, ya se ha tenido que despedir de su fichaje 'galáctico', por lo que lo más importante para la zaga blanca es cerrar la renovación de Vinicius, llegando a un acuerdo con el futbolista lo antes posibles. Las principales desavenencias llegan en el terreno económico, con el jugador brasileño pidiendo una notable subida de sueldo, y ahora fijan una reunión clave para pulir los detalles y firmar la renovación.

Optimismo en el Real Madrid por la renovación de Vinicius Jr

Será a final de julio cuando el Real Madrid y los agentes de Vinicius se reúnan para llegar a un acuerdo y ampliar su vinculación con el equipo del Santiago Bernabéu, como las dos partes quieren. Además, hay una sensación de gran optimismo en las dos partes, convencidos de que encontrarán la forma de lograr una solución conveniente para ambos.

En el caso de Vini, pide una subida de sueldo de cerca de 30 millones al ser uno de los jugadores decisivos del Madrid, con 22 goles y 19 asistencias en los 58 partidos que ha disputado en esta pasada temporada. Florentino Pérez, por su parte, también va a tener que ceder y darle un notable aumento económico, aunque no sea tanto como pide el jugador. Sin embargo, la apuesta fallida de 150 millones por Julián Álvarez y la renovación de jugadores menos imprescindibles que el brasileño, como la de Aurélien Tchouaméni, le han puesto contra las cuerdas.

En caso de no llegar a un acuerdo por su renovación, algo que cada vez parece menos probable, el Madrid aprovecharía este mercado de fichajes para darle salida, antes de dejar que el jugador se marche como agente libre.