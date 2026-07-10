Mourinho desembarca en Valdebebas 13 años después: "Ha sido llegar y controlar todo"

El luso inicia su segunda etapa como entrenador blanco y, antes de ponerse manos a la obra, deja un mensaje cargado de ambición y personalidad, asegurando que llega con la misión de "trabajar para el Real Madrid" y de implantar una máxima exigencia desde el primer día

"Mira quién ha llegado". Trece años después, José Mourinho ha regresado a la que fue su casa entre 2010 y 2013. Muchas cosas han cambiado desde entonces, aunque el espíritu de aquel técnico locuaz y burlón sigue muy presente en sus intervenciones.

El portugués ya ha iniciado oficialmente su segunda etapa al frente del Real Madrid. 'Mou' aterrizó este viernes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para comenzar a preparar la temporada 2026/2027 y dejó claro desde el primer minuto cuál será el sello de su proyecto. Antes incluso de dirigir su primer entrenamiento, el luso lanzó un mensaje de autoridad, responsabilidad y ambición, aunque sin perder ese carácter desafiante y seguro de sí mismo que siempre le ha acompañado.

A través de una publicación en Instagram resumió sus intenciones con una sola palabra: "Vamos". Un mensaje breve, pero cargado de significado, que refleja las ganas con las que afronta un regreso en el que pretende devolver al Real Madrid a lo más alto.

"No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid"

En sus primeras declaraciones a Real Madrid TV, Mourinho dejó claro que su regreso no responde a un reto personal ni a una cuestión de prestigio. O, al menos, así quiso transmitirlo.

El portugués insistió en una idea que repitió varias veces durante su intervención. "A mí me gusta mucho ese concepto. No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid. Y es con este espíritu de misión por lo que estoy aquí".

Todo estaba preparado antes de llegar

Aunque este viernes fue su primera jornada presencial en Valdebebas, Mourinho quiso dejar claro que su trabajo comenzó hace semanas. El entrenador explicó que la planificación de la temporada ya estaba muy avanzada gracias al contacto permanente con la estructura del club.

En su intervención, Mourinho no dejó de transmitir la sensación de que todo está bajo control incluso antes de ponerse el chándal. "Estamos trabajando mucho. No es que llegue aquí hoy y empiece todo. Estamos trabajando mucho desde hace mucho tiempo con la estructura del club a diferentes niveles. Hoy se puede trabajar sin estar porque la tecnología nos ayuda muchísimo y hoy prácticamente ha sido llegar y 'controlar' todo lo que se ha hecho y lo que tenemos todavía que hacer", recordó.

"Las palabras no son suficientes porque es como una misión. No es como estar preocupado por mí o por si voy a ganar mucho o poco. Estoy para ayudar a todos a ser mejores: jugadores, staff... Crear una cultura de trabajo, de responsabilidad, de ambición y de algo que yo conozco bien, que es la responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid".

Una pretemporada marcada por las ausencias

El Real Madrid iniciará el trabajo el próximo lunes con una plantilla muy reducida debido a la presencia de numerosos futbolistas en el Mundial. Mourinho, sin embargo, prefiere quedarse con la parte positiva de la situación. "Hay que aprovechar las próximas dos semanas con positividad porque obviamente me gustaría tener aquí a todos los jugadores".

El técnico considera que esta situación le permitirá conocer mejor tanto a los no internacionales como a los futbolistas del Castilla que realizarán la pretemporada con el primer equipo.

En los primeros entrenamientos trabajará con futbolistas como Lunin, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Raúl Asencio, Camavinga, Gonzalo o Franco Mastantuono, entre otros, mientras espera la incorporación progresiva de los internacionales una vez finalice el Mundial.

Un regreso con la confianza por bandera

Mourinho todavía no ha sido presentado oficialmente como nuevo entrenador del Real Madrid, ya que el acto tendrá lugar cuando concluya el Mundial. Sin embargo, eso no le impedirá empezar a ejercer como máximo responsable y ejecutar decisiones drásticas.

El portugués cerró su primera intervención con un mensaje que resume perfectamente el tono con el que afronta esta nueva aventura, mezclando confianza, autoridad y ese aire desafiante que siempre le ha acompañado durante su carrera. "Aquí estamos y algún campeón del mundo llegará. Con mucha confianza, con mucho sentimiento de que amo este club y ¡Hala Madrid y nada más!".

Su primera jornada en Valdebebas apenas ha durado unas horas, pero Mourinho ya ha dejado claro que vuelve para imponer su sello.