Klopp desvela el surrealista plan del Liverpool para fichar a Mbappé

El técnico alemán contó cómo intentó convencer al actual delantero del Real Madrid en un avión privado con su familia, antes de que eligiera el PSG en 2017, además de intentar fichar a Ousmane Dembélé y Adrien Rabiot

Jürgen Klopp ha revelado una de esas historias curiosas que deja el mercado de fichajes. El técnico alemán explicó en Magenta TV cómo el Liverpool intentó fichar a Kylian Mbappé cuando el francés todavía jugaba en el Mónaco y estaba a punto de dar el salto al PSG.

La operación nunca se cerró, pero el relato deja una escena difícil de olvidar: un avión privado, la familia Mbappé, cinco cabinas, una ruta secreta desde Blackpool a Niza y una reunión en pleno vuelo para evitar miradas indiscretas.

Klopp, Mbappé y el Liverpool: una reunión secreta en un avión privado

Klopp resumió aquella operación con una frase que explica perfectamente el nivel de esfuerzo del Liverpool: fue “el no-fichaje más caro” de su carrera. El club inglés no se limitó a llamar al entorno del jugador ni a enviar una propuesta formal. Organizó una reunión casi cinematográfica.

El entonces entrenador red viajó de Blackpool a Niza. Allí subió al avión a la familia de Mbappé, que por entonces era menor de edad y acababa de explotar en el Mónaco. La idea era hablar lejos del ruido, sin cámaras, sin periodistas y sin que otros clubes pudieran detectar el movimiento.

El detalle más sorprendente fue la propia dinámica de la reunión. Klopp contó que el avión voló en círculos mientras todos hablaban, comían y trataban de convencer al futbolista. El Liverpool sabía que estaba ante una oportunidad única. Mbappé era ya una de las mayores apariciones del fútbol europeo, pero todavía no se había convertido en el icono global que es hoy en día.

Mónaco, PSG y Real Madrid: el camino que dejó al Liverpool sin Mbappé

La historia ocurrió en 2017, cuando Mbappé venía de firmar una temporada extraordinaria con el Mónaco. Aquel equipo rompió el dominio del PSG en la Ligue 1, alcanzó las semifinales de la Champions y puso en el escaparate a una generación de talentos que cambiaría el mercado europeo.

Mbappé era el gran premio. Real Madrid, PSG, Liverpool y otros gigantes lo siguieron de cerca, pero el delantero terminó eligiendo París. Primero llegó cedido al PSG desde el Mónaco y después se ejecutó una operación cercana a los 180 millones de euros, que lo convirtió en uno de los fichajes más caros de la historia.

Para el Liverpool, aquella negativa dejó una sensación de oportunidad perdida. Klopp acababa de iniciar la construcción de uno de los equipos más reconocibles de Europa, con Salah, Mané, Firmino, Van Dijk, Alisson y una identidad marcada. Mbappé habría cambiado todavía más el techo de aquel proyecto.

El francés, sin embargo, tomó otro camino. Años después, en 2024, firmó oficialmente por el Real Madrid con un contrato de cinco temporadas. La historia que el Liverpool intentó escribir en un avión terminó pasando por el Parque de los Príncipes y el Santiago Bernabéu.

Dembélé, Rabiot y el móvil roto: los otros intentos franceses de Klopp

La historia de Mbappé no fue la única. Klopp también reconoció que el Liverpool intentó fichar a otros futbolistas franceses, entre ellos Ousmane Dembélé y Adrien Rabiot. Ninguna de esas operaciones terminó como esperaba.

El caso Dembélé dejó otra anécdota curiosa. Klopp admitió que no tenía claro si el extremo francés sabía realmente quién era el Liverpool en aquel momento. El intento no avanzó y el técnico alemán acabó recordando la noche por un detalle mucho menos glamuroso: se le cayó el móvil y se rompió.

El Liverpool, pese a esos intentos fallidos, acabó construyendo un equipo campeón de la Champions League y la Premier League. Pero el relato de Klopp muestra hasta qué punto el club buscó adelantarse a los grandes movimientos del mercado antes de que los precios se dispararan definitivamente.

Mbappé llegó al Real Madrid con una historia que pudo cambiar Anfield

La revelación aparece ahora con Mbappé plenamente instalado en otra dimensión. Es el capitán de una Francia campeona del Mundo, finalista en la última edición y que ya está en semifinales de la actual, además de la estrella del Real Madrid y uno de los futbolistas más determinantes del fútbol mundial.

Por eso la historia tiene tanto recorrido. No habla solo de un fichaje frustrado. Habla de uno de esos cruces de caminos que cambian carreras, clubes y épocas. Si Mbappé hubiese elegido Anfield, el Liverpool de Klopp habría sumado al mayor talento joven de Europa a una estructura que ya terminó dominando el continente.

El PSG ganó una estrella global. El Real Madrid esperó años hasta cerrar el fichaje que Florentino Pérez perseguía desde hacía tiempo. Y el Liverpool se quedó con una de las mejores historias de mercado que nunca acabó en contrato.