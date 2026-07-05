Acuerdo cerrado: Jürgen Klopp vuelve a los banquillos para ser el nuevo seleccionador de Alemania

La DBF dará plenos poderes a Klopp para que sea el nuevo seleccionador de Alemania con un "contrato a largo plazo" una vez se desvincule del grupo Red Bull

Jürgen Klopp va a ser el próximo seleccionador de Alemania. Tras la debacle sufrida por la selección germana en los dieciseisavos de final del Mundial frente a Paraguay, contra la que cayó eliminada en la tanda de penaltis, Klopp es el único candidato de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y están dispuestos a darle plenos poderes para que acepte la propuesta.

Klopp ejerce actualmente como director global de fútbol de Red Bull tras dejar el banquillo del Liverpool inglés al final de la temporada 2023/2024 pero después de dos años alejados de los banquillo, al de Sttutgart le ha vuelto a picar el gusanillo y el reto de Alemania le seduce.

"Hace aproximadamente dos años dejé el Liverpool y dije que me faltaban las energías para asumir un nuevo desafío o para continuar un año más en el Liverpool. Ahora me siento completamente recuperado, he recargado energías de sobra y estoy preparado", dijo el entrenador en Magenta TV, medio para el que está cubriendo el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como comentarista.

Acuerdo a falta de la desvinculación de Red Bull

Ha sido el periodista italiano Fabrizio Romano el que ha anunciado el acuerdo entre Klopp y la Federación alemana para unir sus caminos con un "contrato a largo plazo" aunque todavía queda por resolver su desvinculación con el grupo Red Bull, para lo que no debería haber ningún problema, tal y como el propio Klopp desveló en el día de ayer.

"No es el momento perfecto", reconocía Klopp por estar aún bajo contrato en Red Bull, pero, aun así, es "mejor que nunca antes", cuando tuvo ofertas de Alemania y de otros países, por haber recuperado energías.

El alemán explicó que sólo lleva 19 meses en Red Bull y al final su empleador, Oliver Minzlaff, debe dar luz verde a su marcha y "salir bien parado" en las negociaciones, aunque el técnico se mostró confiando en que su jefe podría dejarle marchar: "Sé que el fútbol alemán también le importa mucho y, por eso, está muy abierto a mantener esta conversación".

"El fútbol alemán se encuentra ahora en una especie de punto de inflexión. Tenemos que cambiar muchas cosas de manera profunda. Que al final sea yo quien asuma el cargo, o cualquier otra persona no cambia el hecho de que esas transformaciones son necesarias", enfatizó.

Klopp vuelve a la primera línea de batalla

Agotada la etapa de Julian Nagelsmann, cuyo empeño en seguir al frente de 'Die Mannschaft' (tenía contrato hasta la Eurocopa 2028) fue decayendo con las horas hasta el anuncio este viernes de su renuncia y la aceptación unánime de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) tras el fiasco en el Mundial 2026, todos los caminos en la selección alemana conducen a él.

Casi una década de su vida dedicada al Liverpool, desde octubre de 2015 hasta junio de 2024, que tuvo su punto final, anunciado y esperado desde enero de 2024. "Me estoy quedando sin energía. No tengo ningún problema, obviamente. Sabía que tendría que anunciarlo en algún momento, está todo bien, pero sé que no puedo hacer este trabajo una y otra vez", expuso entonces el técnico, dentro de la naturalidad del fin de un ciclo exhausto.

En el Liverpool conquistó la Liga de Campeones (2018-2019), la Supercopa de Europa (2019-2020), el Mundial de Clubes (2019-2020), la Premier League (2019-2020), la Copa (2021-2022), la Copa de la Liga (2021-2022 y 2023-2024) y la Supercopa de Inglaterra (2022-2023).

Con el Borussia Dortmund, al que dirigió en 319 partidos antes, logró la Bundesliga alemana en dos ocasiones (2010-2011 y 2011-2012), la Copa (2011-2012) y la Supercopa (2013-2014 y 2014-2015) del país.

El Mainz 05, con 270 encuentros entre 2000 y 2008 (cada etapa suya en un club rebasó casi los siete años al menos), completa la carrera de 24 años como entrenador casi interrumpido hasta que decidió tomarse una pausa en 2024 que ha seguido de manera inalterable hasta que la selección alemana no sólo ha llamado a su puerta, sino que lo necesita. Nunca dirigió a un equipo nacional, que requiere otro tipo de dinámica, menos intensa sobre todo en el día a día, y ahora es el momento.