Nagelsmann, con Klopp en la puerta, decide su futuro como seleccionador

El técnico ya habría presentado su dimisión según Sky y habría evitado a la DFB (Federación Alemana) el pago de un montante de alrededor de 14 millones de euros. El ex del Liverpool está entre los candidatos a suplirlo

Alemania es ahora mismo un auténtico polvorín desde que el pasado 29 de junio, Paraguay la eliminó de manera sorpresiva en los dieciseisavos de final del Mundial. Con ese batacazo en el Mundial, Alemania empezó a cuestionarse el futuro de Nagelsmann, que aún tiene dos años más de contrato como seleccionador. Después de varios días y sin contar aún con confirmación oficial, Nagelsmann ya habría presentado su dimisión según adelantó Sky.

Nagelsmann habría recibido la invitación por parte la DFB (Federación Alemana) de que dimitiese de su cargo para que así su imagen como entrenador no quedase tan perjudicada. Como es lógico, Alemania también buscaba abaratar el coste que supondría el despido de Nagelsmann con los dos años de contrato que aún le restan. Entre tanto, Jurgen Klopp suena como uno de los máximos candidatos a ocupar el cargo de seleccionador.

Nagelsmann dimite y Klopp podría ser su relevo

Nagelsmann habría dimitido, según información del medio citado anteriormente, tras la eliminación ante Paraguay aunque se desconoce si esta decisión llegó antes o después de sentarse ante los medios de comunicación y declarar que estaba dispuesto a seguir en el cargo. Desde la DFB no se ha hecho oficial a esta hora del viernes la salida de Nagelsmann como seleccionador de Alemania.

El despido de Nagelsmann, en el caso de que Alemania hubiese tenido que llegar a esta situación, tendría que haberle abonado al seleccionador un montante que rondaría los 14 millones de euros según informó el medio alemán Sport1. Esta cantidad equivaldría a los dos años de contrato que aún le restaban a Nagelsmann en Alemania. Desde la DFB se apostaba por la dimisión de Nagelsmann ya que la eliminación prematura del Mundial ha impedido que el combinado teutón se embolse unos importantes premios económicos que otorga la FIFA y con los que se contaba.

Klopp espera la decisión de Alemania

Mientras se hace oficial la salida de Nagelsmann de Alemania, el nombre de Klopp va tomando fuerza como nuevo seleccionador. El alemán fue muy comedido en sus palabras después de la derrota en penaltis ante Uruguay y dejó claro que comprendía que se hablase de él, pero que no era el momento de comentar su posible llegada a la selección.

Klopp trabaja actualmente como Director Global de Deportes para el Red Bull Group que engloba a RB Leipzig, RD Bragantino, New York, RB Omiya, Leeds United y Paris FC. En el contrato de Klopp con el RB Group estaría contemplada una cláusula liberatoria en el caso de que al ex técnico de Liverpool y Dortmund, le llamase la selección de Alemania a la puerta.

Klopp, tal y como ha apuntado el periodista Fabrizio Romano, siempre ha soñado con el cargo de seleccionador. A pesar de que los hechos entre Alemania y Nagelsmann se han precipitado en las últimas horas, la DFB aún no ha entablado conversaciones con Klopp aunque se espera que estas comiencen pronto con el alemán. Por tanto, el regreso de Klopp a los banquillos después de dejar el Liverpool en junio de 2024 podría ser para entrenar a su país, puesto que le permitiría tener más libertad al no requerirle tanta dedicación como en el caso de un entrenador de clubes.