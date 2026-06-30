Klopp explota tras la última polémica del Mundial y suena para sustituir a Nagelsmann

El técnico alemán, actualmente sin equipo y que sonó en las elecciones del Real Madrid para ocupar el banquillo blanco, se mostró indignado tras el gol anulado a Tah en la primera parte de la prórroga entre Alemania y Paraguay. De momento descartó su llegada a la selección teutona

La eliminación de Alemania en el Mundial 2026 es la primera gran sorpresa de este Mundial. Los de Nagelsmann igualaron a uno en el tiempo reglamentario a Paraguay y finalmente en la tanda de penaltis, los sudamericanos se terminaron imponiendo para conseguir el tercer billete para los octavos de final. El triunfo de Paraguay estuvo algo ensombrecido por la polémica que se vivió en el primer tiempo de la prórroga cuando en un córner botado por Alemania, Woltemade hacía pantalla a un defensor paraguayo para dejar vía libre en el remate a Tah.

Tras la consulta al VAR, el árbitro determinaba que el gol no debía subir al marcador y que por lo tanto continuaba el 1-1. Después llegó la tanda de penaltis y la eliminación de la cuatro veces campeona del Mundo. Este gol anulado hizo explotar al técnico alemán Jurgen Klopp, que se acordó del Arsenal de Mikel Arteta para hacer una comparación ciertamente dolorosa.

Klopp explota y se acuerda del Arsenal por el gol anulado a Alemania

Jurgen Klopo hizo mención al Arsenal y los goles que había marcado durante esta temporada, que según su opinión, fueron el 60 por ciento del estilo del que anularon a Alemania ante Paraguay: "Si eso es un gol anulado, entonces el Arsenal no sería campeón inglés. Marcaron el 60% de sus goles así".

Klopp, que sonó en las elecciones a la presidencia del Real Madrid como uno de los candidatos a ocupar el banquillo del Santiago Bernabéu antes de confirmarse el fichaje de Mourinho, también elogió el nivel de los jugadores de Alemania al tiempo que achacó el no demostrarlo ante Paraguay: "Hay 500.000 maneras de ganar un partido de fútbol. Solo hay que encontrar una. Hay que atacar por las bandas. No hay alternativa. Todos sabemos lo bien que juegan estos chicos, pero no lo demostraron en el campo".

Klopp apuesta por los cambios profundos en Alemania y opina sobre ser el entrenador

Klopp fue un poco más allá y no se quedó solo en la derrota de Alemania ante Paraguay ya que apostó por realizar cambios dentro de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), relacionados estos con el fútbol base: "Podemos hablar de la DFB (Federación Alemana de Fútbol). Es absolutamente necesario cambiar algunas cosas. Podemos empezar con la categoría sub-10 y esperar unos años para ver los resultados". Cuestionado también por la posibilidad de ser el seleccionador de Alemania, Klopp prefirió alejarse de esa posibilidad por el momento aunque comprendió que su nombre sonase: "Todavía no he pensado en eso. Entiendo que ahora se está mencionando mi nombre. Pero no es el momento de hablar de eso".

El gol anulado a Alemania tiene su explicación

El gol que el colegiado anuló a Alemania en la prórroga ante Paraguay tiene su explicación. En los días previos al comienzo del Mundial, la IFAB y la FIFA avisaron de que se aplicaría la ley 'Anti-Arsenal'. Esta norma buscaba evitar los tantos que llegasen tras un bloqueo de un jugador sobre un rival para dejarle espacio a un tercero que podría llevar el esférico o estar en disposición de recibirlo como le ocurrió a Tah.

Llevaba razón Jurgen Klopp en su afirmación sobre el Arsenal de Mikel Arteta ya que el cuadro londinense fue el que puso de moda este tipo de acciones, especialmente en los saque de esquina y que viene en origen del baloncesto. En el mundo de las canastas es habitual utilizar bloqueos para dejar libre de marca a un jugador que lleva la pelota o que está en buena posición para recibir un pase y lanzar.

Alemania confía, de momento, en Nagelsmann

En relación a la continuidad de Nagelsmann en Alemania, Völler, leyenda de los teutones y actual director deportivo de la selección de su país, se mojó sobre si el preparador alemán debía seguir. Sin olvidar que él no es el que tiene la última palabra, apostó por el futuro de Alemania con Nagelsmann: "Julian sigue siendo un entrenador de primer nivel. Es un luchador, se sacudirá tras una derrota tan dolorosa y volverá listo para atacar de nuevo. Sé que mucha gente no lo entenderá después de que nos hayan eliminado así. Pero sigo convencido de que probablemente es el hombre adecuado para continuar. Pero la federación no soy yo solo. No es solo mi decisión".

El propio Nagelsmann también se mostró dispuesto a seguir y preparar a Alemania para la próxima Eurocopa y la Nations League: "No soy alguien que huya. Estoy disponible si eso es lo que quiere la federación. Si no me quieren, tienen que decírmelo. Quiero continuar. En el fútbol, no tienes el control completo de todo. Si la federación quiere que lo haga, estaría encantado de preparar al equipo para la Eurocopa y la Nations League".