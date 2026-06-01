Novedades arbitrales en el Mundial: la ley 'anti-Arsenal', fin a otro lío como el de Vinicius y el miedo a un nuevo Senegal - Marruecos

La cita que arrancará el próximo 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México tratará de evitar los bloqueos en las jugadas a balón parado como córners y faltas. Esta tipo de acción tiene su origen en el baloncesto y el cuadro de Mikel Arteta la puso de moda esta temporada. Además se impedirá hablar tapándose la boca con la camiseta y abandonar el campo en señal de protesta

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México será una nueva cita en la que la FIFA y la IFAB llevarán a cabo importantes novedades a nivel arbitral que tratarán de buscar un fútbol más justo y en el que prime el espectáculo y no la pillería. Una de esas novedades introducidas por la FIFA y la IFAB de cara al próximo Mundial es la ley 'anti-Arsenal'.

Esta ley tiene su origen en un movimiento típico del baloncesto como es el bloqueo de un jugador a otro para impedir que alcance a aquel que lleva la pelota o la va a recibir. En el caso del fútbol, lo que busca la FIFA y la IFAB con la aplicación del VAR es que se eviten dichos bloqueos en jugadas a balón parados como faltas o córners.

El VAR será tajante en el Mundial con los bloqueos que puso de moda el Arsenal

La intervención del VAR en este tipo de acciones irá desde el momento en el que un defensor no pueda actuar por el entorpecimiento de un rival para la defensa de una jugada. Es decir, hacer una 'pantalla' para evitar que el rival alcance al jugador que va a recibir el balón. El VAR podrá intervenir tanto en el caso en el que este bloqueo se produzca antes de un remate o incluso sin que la pelota esté en juego. En dicho caso, el VAR decretará la anulación de la jugada. Este tipo de acciones las puso de moda el Arsenal de Mikel Arteta en la Premier League.

El Mundial apuesta por el fútbol y castigará las pérdidas de tiempo

Hasta siete novedades, incluyendo la ley 'anti-Arsenal' llegarán al próximo Mundial. Estas reglas, tal y como hemos apuntado antes, buscan que exista mayor tiempo de fútbol y no tantas interrupciones además de evitar peligrosos precedentes en otras citas internacionales.

No se repetirá un momento como el de Vinicius y Prestianni

Además de la novedad citada anteriormente, los jugadores no podrán taparse la boca, independientemente de que sea con la mano, el brazo o la camiseta, cuando discutan con un rival. En caso de hacerlo, el colegiado mostrará tarjeta roja y en ningún caso se quedará en simple amarilla. En el caos de que la conversación sea amistosa, no se aplicará castigo alguno. Esto ocurrió en la última edición de la Champions League cuando Prestianní usó su camiseta para taparse la boca y supuestamente insultar a Vinicius.

El peligroso precedente de la Copa África entre Senegal y Marruecos

La FIFA y la IFAB también quieren evitar que se produzca una imagen como la de la final de la última Copa de Áfrita entre Senegal y Marruecos cuando el combinado senegalés se retiró del terreno de juego en señal de protesta por una decisión arbitral. Este tipo de decisiones será castigada como expulsión del jugador o jugadores que abandonen el terreno de juego "como un gesto claro de disconformidad hacia una decisión arbitral".

Los saques de esquina serán revisados en el Mundial

El VAR entrará a hacer revisiones rápidas sobre saques de esquina que generen dudas en el tiempo en el que los jugadores se colocan para defender y atacar la jugada a balón parado. Además, las segundas amarillas que acareen expulsión, estas serán revisadas a diferencia de antes, cuando el VAR solo intervenía en caso de roja directa.

Las pérdidas de tiempo de los porteros serán castigadas

Los árbitros podrán imponer una cuenta atrás de cinco segundos cuando interpreten que un portero está tardando demasiado en reanudar el juego tras atajar el balón, así como en los saques de banda. En el primer caso, el colegiado concederá un saque de esquina al equipo rival. Aunque esta norma está en vigor desde el pasado verano, ha sido aplicada en contadas ocasiones. En los saques de banda, será el equipo rival quien reciba la posesión.

Se acabaron las sustituciones para perder tiempo

Los futbolistas que sean sustituidos deberán abandonar el campo por el punto más cercano y tendrán un límite de diez segundos para salir. En el caso de un cambio múltiple, el tiempo empezará a contar cuando el cuarto árbitro levante por última vez el cartelón. En caso de incumplimiento, el sustituto no podrá entrar hasta que haya pasado un minuto y deberá hacerlo durante una interrupción del juego. Esta medida ya se puso a prueba en la MLS y durante la última Copa Árabe.

Las pausas de hidratación y los tiempos muertos

Como ya es habitual en las citas veraniegas, los partidos del Mundial contarán con dos pausas de hidratación de tres minutos cada una en el ecuador de cada parte, sin que el reloj se detenga. El colegiado lo compensará añadiendo al menos esa cantidad de tiempo al término de los 45 minutos. Además, los árbitros del torneo intentarán evitar a toda costa que los jugadores se acerquen a los banquillos para improvisar un 'tiempo muerto' cuando uno de los dos porteros esté siendo atendido, una imagen cada vez más habitual en el fútbol.