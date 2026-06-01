La confirmación oficial de que Álvaro Fidalgo será el séptimo bético en el Mundial

El mediocentro asturiano, nacionalizado mexicano hace unos meses, está entre los 26 elegidos por Javier Aguirre, que apuró para anunciar la lista definitiva, aunque era un secreto a voces tras quedar ese mismo número de concentrados

Era un secreto a voces, pues quedaban precisamente 26 jugadores concentrados a finales de la semana pasada en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol en la capital azteca, aunque Javier Aguirre, seleccionador del 'Tri', apuró al máximo para ofrecer la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026, del que serán uno de los anfitriones, junto a Estados Unidos y Canadá. Ha sido al final de la madrugada española del lunes 1 de junio cuando llegó la confirmación.

Y, entre ellos, Álvaro Fidalgo, naturalizado a principios de este 2026 tras sus cinco años de residencia en México antes de desembarcar en La Cartuja. A finales de marzo, se aceleró el debut del asturiano con su nuevo equipo (60 minutos del amistoso contra Portugal), manteniéndose el 'Maguito' como titular ante Bélgica y Australia. Estrenó su dorsal 8 ante los oceánicos y, ya con los galones de la participación en tan magna cita, debe ser de nuevo importante en el último 'bolo' antes de que empiece lo bueno, ante Serbia en el feudo del Toluca (a las 04:00 horas del próximo viernes en España). El broche a un año movido para él.

Récord de béticos en una cita mundialista: siete

Con el centrocampista ex del América son ya siete representantes del Real Betis en el Mundial de Estados Unidos, un récord histórico para la entidad que supera los cinco (el azteca Andrés Guardado, el senegalés Youssouf Sabaly, el portugués William Carvalho y los argentinos Germán Pezzella y Guido Rodríguez, que, además, se proclamaron campeones) que disputaron la edición de Qatar 2022. Ahora, aparte de Álvaro Fidalgo por México, han sido citados los marroquíes Sofyan Amrabat y Ez Abde, el argentino Giovani Lo Celso, el suizo Ricardo Rodríguez, el congoleño Cédric Bakambu y el colombiano 'Cucho' Hernández.

La lista definitiva de 26 jugadores que representará a México en su Mundial

Guardametas

Raúl Rangel (Guadalajara)

Carlos Acevedo (Santos)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Defensas

Jesús Gallardo (Toluca)

César Montes (Lokomotiv de Moscú)

Johan Vásquez (Génova)

Jorge Sánchez (PAOK de Salónica)

Israel Reyes (América)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Centrocampistas

Erik Lira (Cruz Azul)

Édson Álvarez (West Ham)

Luis Romo (Guadalajara)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Luis Chávez (Dinamo de Moscú)

Orbelín Pineda (AEK de Atenas)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Gilberto Mora (Tijuana)

Delanteros

Raúl Jiménez (Fulham)

Santiago Giménez (Milan)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Alexis Vega (Toluca)

César Huerta (Anderlecht)

Roberto Alvarado (Guadalajara)

Guillermo Martínez (Pumas de la UNAM)

Armando González (Guadalajara)

Polémica en el país por la llamada a algunos futbolistas faltos de ritmo

La selección mexicana apuesta, como mínimo, por llegar hasta los cuartos de final del Mundial a pesar de que jugará con cinco figuras que se recuperan de lesiones y llegan con pocos minutos. A diferencia de Brasil, Uruguay o Panamá, que anunciaron sus listas de manera creativa y con emoción, la lista del 'Tri' no tuvo sorpresas. El 'Vasco' Aguirre agregó a sus doce nombres locales catorce figuras que juegan en clubes extranjeros. Pero la convocatoria generó polémica de inmediato.

El entrenador dejó fuera al centrocampista Marcel Ruiz, que, lastimado de una rodilla, jugó con elevado rendimiento la parte final del Torneo Clausura y ganó el sábado con Toluca la Copa de Campeones de la Concacaf. Sin embargo, se llevará a algunos jugadores que ni 200 minutos suman en el año. Los centrocampistas Édson Álvarez, del West Ham, en recuperación de una cirugía de tobillo; y Luis Chávez, del Dínamo de Moscú, de regreso de otra de rodilla, eran hace un año dos fijos en la alineación. Ahora, estarán en el Mundial lejos de su mejor momento de forma deportiva.

En la delantera, Santiago Giménez, del Milan italiano, pasó varias semanas en el dique seco por una dolencia de tobillo. Alexis Vega se perdió varios partidos con Toluca tras una operación de rodilla y César Huerta, del Anderlecht belga, pasó por quirófano por una pubalgia. El guardameta Guillermo Ochoa, del AEL Limasol chipriota, jugará su sexto mundial, luego de años de inestabilidad en los que ha tenido altibajos en su rendimiento y, a los 40 años, ha perdido reflejos y velocidad. Su llamado parece más un reconocimiento a su rica trayectoria. Parece poco probable que juegue, apunta Gustavo Borges para Efe.