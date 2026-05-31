Comienza un nuevo periodo libre de venta en el Sevilla tras acabar el de exclusividad del grupo de Sergio Ramos, que esta tarde dará explicaciones; Fornals, el más determinante de LaLiga; los play off de ascenso ya tiene protagonistas y Jódar sigue sorprendiendo en Roland Garros

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 1 de junio de 2026Imago.

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 1 de junio de 2026:

- Se vende

El periodo de exclusividad para Sergio Ramos finalizó este domingo sin noticias positivas al no aceptar los grandes accionistas de la entidad nervionense su contraoferta del miércoles y desde hoy mismo se comenzarán a atender a nuevos interesados para vender al club hispalense.

- Reconocimiento a Fornals: el más determinante

LaLiga encumbra al jugador del Betis como el futbolista más decisivo de la temporada; es el jugador con más pases clave de este curso con 79, los mismos que Edu Expósito.

- Los play off de ascenso ya tienen protagonistas

Castellón - Almería y Las Palmas - Málaga son las dos eliminatorias en busca del ascenso a Primera división para acompañar a Racing y Deportivo en la 26/27.

- Rafa Jódar se abona a soñar en Roland Garros

El madrileño jugará por vez primera los cuartos de final tras remontar a Pablo Carreño, al que ganó 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2, en 3 horas y 41 minutos; ahora espera Zverev.