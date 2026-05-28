Las negociaciones por Deossa, la situación de la venta del Sevilla, el primer fichaje del Barça y la sorpresa de Roland Garros...

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 29 de mayo de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 29 de mayo de 2026:

- Deseado

River Plate ya ha presentado una primera oferta por Nelson Deossa y está en negociaciones con el Real Betis, que ve con buenos ojos la salida del futbolista un año después de su fichaje siempre y cuando se recupere al menos la amortización pendiente; el club verdiblanco ya ha rechazado una oferta de un club de Brasil pero sabe que hay más interesados, como el recién ascendido a la Premier Ipswich Town.

- Callejón ¿sin salida?

Ni Sergio Ramos ni los accionistas del Sevilla logran un acercamiento 24 horas después mientras empieza a surgir de nuevo la opción de la 'Tercera Vía' de Antonio Lappí y Fede Quintero.

- Gordon, el primer fichaje de Flick

El atacante inglés pasó las pruebas médicas con el Barça y firmará un contrato hasta 2031, tras pagar 70 millones más diez en variables.

- Sinner claudica y Landaluce avanza

El italiano, máximo favorito en Roland Garros, cayó ante Cerúndolo, que será el rival del español en tercer ronda tras derrotar a Kopriva.