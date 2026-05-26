Día importante en España por la divulgación de la nómina de 26 representantes en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, donde no estará Pablo Fornals en una lista con alguna que otra sorpresa

El riojano dialoga con el ex sevillista, campeón de todo con la 'Roja'.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 26 de mayo de 2026:

- LOS ELEGIDOS

Con Navas presente como talismán, Luis de la Fuente desvela la convocatoria para el Mundial: sin el bético Fornals, sin Huijsen (ni ningún otro madridista), pero con apuestas muy personales: Joan García por Remiro, Eric García, Pubill, Gavi o Víctor Muñoz

- MUNDIALISTA E INTRANSFERIBLE

El 'Cucho' Hernández, por el que ya se rechazaron 25 millones en enero y que no piensa marcharse a los Rayados con Almeyda, estará con Colombia en Estados Unidos

- BORDALÁS DECIDE PRONTO, PERO...

El preferido de Sergio Ramos para el banquillo del Sevilla se reúne hoy con el Getafe y, con la vía del Espanyol de Monchi aparentemente cerrada, debe elegir destino

- 'MARCE' PREPARA EL PASAPORTE

"Veo muy difícil entrenar en España el año que viene", confiesa el técnico asturiano, que abandona el Villarreal y ya piensa en la Premier League como posible desembarco.