La planificación de la 26/27 sufre un parón peligroso en Nervión por todo lo que rodea al club en lo institucional y la incógnita hasta la semana pasada de la categoría que ocuparía, mientras que acelera en La Cartuja, con el gran aval de una Champions que exige responsabilidad y acierto

El de Sao Vicente, saltando a La Bombonera de Boca.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 22 de mayo de 2026:

- EL SIGUIENTE

El Betis busca a su próximo descubrimiento en Brasil y, ante la posible venta de Natan, sigue en directo al joven central del Cruzeiro Jonathan Jesus, por el que el Zenit ruso ofrecía sin suerte en enero hasta diez millones de euros

- SIN AVANCES POR OSO

El retraso en la venta del club, las dudas hasta hace nada con el descenso y la salida pactada de Antonio Cordón han retrasado las negociaciones para la renovación del carrilero zurdo, que deben retomarse en breve

- A POR MOLEIRO

En el Barça gusta mucho el atacante canario, que espera la llamada de De la Fuente este lunes; su cláusula es de 50 millones, pero el Villarreal lo dejaría salir por menos

- ALIVIO DE CRISTIANO

Convocado para el Mundial por Portugal, Ronaldo consigue su primer título en Arabia Saudí, la Liga con el Al-Nassr, y suma ya 973 goles en su búsqueda de un número redondo y mágico.