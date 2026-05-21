Cristiano Ronaldo se corona campeón en Arabia Saudí con Al Nassr

El portugués, recientemente convocado por su país para el Mundial de 2026, marcó dos goles en el triunfo ante Damac por 4-1 y suma ya 973 dianas en su carrera como profesional. Es el primer título del luso en tierras sauditas

Cuatro temporadas han tenido que pasar para que Cristiano Ronaldo levante su primer título (reconocido por la FIFA) con Al Nassr. Anteriormente Cristiano Ronaldo se había alzado con la Copa de Campeones de Clubes Árabes de 2023 pero este título no está reconocido por la FIFA. Este jueves, con dos goles incluidos de Cristiano Ronaldo, Al Nassr venció a Damac por 4-1.

Cristiano Ronaldo se convierte en campeón de Liga con Al Nassr

El cuadro de Al Nassr no se proclamaba campeón de liga desde 2019, se impuso con contundencia en la última jornada de la Saudí Pro League, a la que llegó líder con dos puntos de ventaja sobre el Al Hilal. El encuentro de este jueves suponía la segunda oportunidad del Al Nassr de proclamarse campeón de la Liga Saudí.

La primera la malogró después con un error garrafal de Bento que acabó en autogol en la última jugada del clásico frente al Al-Hilal (1-1), situando un empate en el marcador que impidió al cuadro que lidera Cristiano Ronaldo cantar el alirón a falta de dos jornadas.

Los socios de Cristiano Ronaldo: Joao Félix asiste y Mané marca

Los de Jorge Jesús lograron sacudirse los nervios frente al Damac por medio del balón parado. En el minuto 34, Sadio Mané apareció en el borde del área chica para cabecear a la red rival un córner lanzado por Joao Félix, que sumó una nueva asistencia, y acercaba al cuadro de Cristiano Ronaldo al título liguero. Kingsley Coman pareció encarrilar el encuentro y el campeonato en el minuto 52 con un gran zurdazo desde la frontal que se coló pegado al poste derecho, pero cuatro minutos más tarde Morlaye Sylla convirtió un penalti para el Damac que el colegiado pitó por mano de Simakan, situando el 2-1 en el luminoso.

Cristiano Ronaldo al rescate de Al Nassr

Tuvo que aparecer una de las leyendas de este deporte para disipar las dudas y levantar al público del Al Awwal Park. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo ahuyentó definitivamente los males de Al Nassr con un gol de falta directa (min. 63) que superó a la barrera por fuera y se coló por el palo más alejado de la portería de Kewin.

En el minuto 81, la estrella lusa puso el broche a la victoria de Al Nassr al hacer bueno un balón muerto en el área chica para fusilar el primer palo de Kewin, firmando un doblete que elevó a su equipo hacia el título Y significó el descenso del Damac. El ex delantero del Real Madrid finalizó la campaña en tercera posición de la tabla de goleadores de la liga saudí con 28 tantos. En el cómputo total de su carrera deportiva, el astro portugués acumula un total de 973, lo que lo deja a tan solo 27 de su reto personal de alcanzar los 1.000.