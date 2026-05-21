Pedro Rodríguez se despide de la Lazio y su futuro es incierto

El jugador canario, con pasado en Roma, Chelsea y Barcelona, con quien debutó en Primera división, disputará su último partido con el cuadro romano el próxímo fin de semana después de cinco temporadas

Pedro Rodríguez o como también fue conocido en el comienzo de su carrera en el Barcelona, Pedrito, dejará la Lazio el próximo 30 de junio. El jugador canario, que además de la Lazio, también pasó por las filas de la Roma, el Chelsea y el Barcelona, con el que debutó en Primera división, pondrá fin a su etapa en el cuadro romano este próximo fin de semana con el partido ante el Pisa.

Fue la propia Lazio la que anunció este jueves el punto y final de la etapa de Pedro Rodríguez en el cuadro romano tras cinco temporadas en las que por desgracia no pudo levantar ningún título con el conjunto de la Serie A.

Pedro Rodríguez será libre a partir del próximo 30 de junio tras salir de la Lazio

Pedro Rodríguez, quien apareció en un video publicado por la Lazio, habló de un día triste al despedirse de una "espléndida familia" el próximo fin de semana: "Hoy es un día muy triste para mí, porque me despido de este hermoso camino y de esta espléndida familia". El jugador nacido en Santa Cruz de Tenerife comentó que ha defendido la camiseta de la Lazio "con coraje, humildad, ambición y pasión".

La 'deuda' de Pedro Rodríguez con la Lazio

Pedro Rodríguez lo ganó prácticamente todo con el Barcelona, el Chelsea y la Selección española. Sin embargo con la Lazio, Pedro Rodríguez se marchará sin haber tocado plata. El propio jugador tinerfeño reconoció que no le ha podido dar a la afición romana una satisfacción en forma de trofeo: "Es verdad que no he traído ninguna satisfacción en forma de trofeo a esta que considero una maravillosa casa. Estoy seguro de que pronto se celebrará algo importante con estos grandes hombres y futbolistas. Cada vez que entraba al campo y levantaba la mirada, admiraba orgulloso".

Estuvo muy cerca Pedro Rodríguez de levantar el título de la Serie A con la Lazio en la 2022/23 cuando los romanos quedaron subcampeones de la competición, solo por detrás del Nápoles. Además en la Supercopa de Italia de 2024, la Lazio de Pedro Rodríguez quedó eliminada en semifinales tras perder por 3-0 ante el Inter.

En competición continental, la Lazio nunca llegó a las rondas finales de la mano de Pedro Rodríguez. Recientemente, la Lazio tuvo la última oportunidad de ver a Pedro Rodríguez levantar un título con su camiseta al perder en la final de la Copa de Italia ante el Inter

Pedro Rodríguez se pone del lado de la afición de la Lazio

La Lazio está viendo como gran parte de su afición está llevando a cabo esta temporada una huelga de no asistencia al estadio en señal de protesta contra la directiva. Pedro Rodríguez apostó por la presencia de la afición ante el Pisa aunque se mostró comprensivo por las protestas del público: "El partido contra el Pisa será el último para mí con esta camiseta. Los espero a todos ustedes en el estadio. Espero que puedan estar cerca de mí, pero también comprendo que este ha sido un año muy difícil y complicado para todos, y respeto al máximo su decisión". Cerró su despedida Pedro Rodríguez hablando del honor que le ha supuesto defender los colores de la Lazio: "Un verdadero honor vestir la camiseta y llevar el escudo".

Una vez que Pedro Rodríguez se desvincule formalmente de la Lazio, se abre un futuro desconocido para el jugador de 38 años. El tinerfeño ya expresó anteriormente que su deseo era colgar las botas en la Lazio. Teniendo en cuenta el nivel mostrado por Pedro esta temporada en la Lazio donde entre Liga y Copa ha disputado más de 30 encuentros con cuatro goles y dos asistencias, el chicharrero estaría sobradamente capacitado para seguir jugando en la élite del fútbol.