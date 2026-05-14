Miguel Gutiérrez impulsa al Nápoles de Antonio Conte en el sprint decisivo hacia la Champions

Miguel Gutiérrez se ha convertido en la pieza que Antonio Conte no se atreve a tocar: datos de élite, polivalencia total y un estado de forma que sostiene al Nápoles en la recta final de la temporada, con el objetivo de terminar en puestos de Copa de Europa

Miguel Gutiérrez está siendo uno de los jugadores fijos en este Nápoles de Antonio Conte. El lateral de 24 años está dando la razón a su fichaje, procedente del Girona, haciéndose con un hueco en el once. Además, su estado de forma es una de las claves para que el equipo acabe la temporada en puestos de UEFA Champions League, la gran ilusión en el sur de Italia.

Para ello, el Nápoles deberá ganar ante el Pisa, el próximo domingo y sacar los tres puntos de la visita del Udinense al Estadio Diego Armando Maradona, fijada para el próximo domingo 24 de mayo a las 15:00. De esta manera, Miguel Gutiérrez apunta a ser titular, al igual que en los tres últimos encuentros de los de Antonio Conte en la Serie A.

Miguel Gutiérrez se gana el sitio a base de datos y personalidad

Miguel Gutiérrez viene de destacar especialmente en el partido contra el Bolonia del pasado lunes. Pese a la derrota del Nápoles, el ex del Girona jugó un total de 87 minutos dejando buenos registros, como el 91% de acierto de pases (39 de 43 completados), sumados al 75% de pases con éxito en el último tercio del campo (9 de 12). Por otra parte, el lateral español fue uno de los protagonistas del triunfo en la final de la Supercopa de Italia.

Miguel Gutiérrez fue suplente pero entró en el minuto 68, para hacer bueno el 2-0 a su favor que tenía el Nápoles. Los de Antonio Conte devolvieron la Supercopa de Italia al Diego Armando Maradona 11 años después. Tras ello, el lateral de 24 años cosechó diferentes titularidades, incluidas en partidos de la UEFA Champions League, dónde el conjunto italiano se quedó fuera de la siguiente ronda al quedar en la posición número 30 de la tabla.

El comodín de Antonio Conte: Miguel Gutiérrez pasa de lateral a centrocampista sin bajar el nivel

La polivalencia de Miguel Gutiérrez es una de las claves para Antonio Conte, que gusta en la selección de Italia. El jugador español puede jugar en las diferentes posiciones de la defensa, tanto en los laterales como de central. Además, el técnico del Nápoles le ha situado en alguna ocasión en el centro del campo, junto con Antonio Vergara, firmando grandes actuaciones que han convencido a un entrenador que no tiene dudas con el ex dle Girona.

El propio Miguel Gutiérrez llegó a confesar que ahora, con su llegada al Nápoles en el pasado mercado de fichajes de verano, "ha mejorado el aspecto físico, porque los entrenamientos son más intensos. Conte sabe lo que significa ganar, sus títulos hablan por él". Por ello, todo parece indicar que el lateral de 24 años seguirá teniendo un papel importante en el conjunto del sur de Italia, dispuesto a certificar y asegurar la plaza de UEFA Champions League.

Antonio Conte defiende la plaza Champions con Miguel Gutiérrez como pieza clave

En este sentido, el Nápoles se apunta al sprint final de la Serie A, dónde esperan poder terminar en puestos de UEFA Champions League. De momento, los de Antonio Conte son segundos en la clasificación con 70 puntos, dos más que la Juventus y tres del Milan y la Roma, que se encuentra en posiciones de UEFA Europa League. Por encima queda el Inter de Milán, que se proclamó campeón por vigésimo primera vez del Scudetto.

Miguel Gutiérrez será importante en un Nápoles que se verá las caras con el Pisa, que ya ha descendido matemáticamente a la Serie B, ya que cuentan actualmente con 18 puntos, a 14 de la salvación a falta de dos jornadas para el final. El último partido será contra el Udinense en el Estadio Diego Armando Maradona, ante un equipo que se sitúa en la décima posición con 50 puntos, ya sin opciones de alcanzar la plaza europea.