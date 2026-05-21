La Real Sociedad se mueve por una oportunidad de mercado en la posición de central

La dirección deportiva que lidera Erik Bretos tiene como objetivo el mejorar esa posición de la defensa para acabar con la sangría de goles encajados en esta temporada. El club vasco lleva semanas siguiendo al portugués Diogo Leite que saldría gratis, porque termina contrato con el Union Berlín, pero por el que hay mucha competencia

Un objetivo innegociable de la Real Sociedad en este próximo mercado de fichajes de verano, que se abre oficialmente el 1 de julio pero en donde ya hay movimientos, es mejorar la posición de central después de que la defensa del equipo que entrena Pellegrino Matarazzo no haya dado la talla. La dirección deportiva liderada por Erik Bretos quiere subir el nivel de esa demarcación y lleva tiempo siguiendo a Diogo Leite quien es una oportunidad de mercado porque ha acabado contrato con el Union Berlín pero que no será fácil de incorporar por la mucha competencia que hay para hacerse con su fichaje.

Diogo Leite, un central que lleva tiempo en la agenda de la Real Sociedad

Diogo Leite emerge como uno de los primeros nombres vinculados a la Real Sociedad para reforzar la posición de central durante este mercado de fichajes de verano según apunta desde Italia.

El central portugués, de 27 años, se ha convertido en uno de los futbolistas más codiciados en el mercado de fichajes de verano después de que haya acabado contrato con el Union Berlín de la Bundesliga de Alemania. El luso ha firmado una buena temporada con el equipo germano ya que ha jugado 25 partidos y 2.180 minutos, perdiéndose únicamente encuentros en los meses de febrero y marzo por una lesión en el muslo.

Por su edad y por su rendimiento es porque la Real Sociedad lleva bastante tiempo siguiendo de cerca a Diogo Leite el cual puede ayudar a eliminar las carencias defensivas de un equipo que entrena Pellegrino Matarazzo que en esta temporada ha encajado, sólo en LaLiga, un total de 60 goles, el que más en todo el torneo de la regularidad, y eso que queda aún una jornada por disputarse.

La Real Sociedad cuenta con Jon Martín e Igor Zubeldia de cara a la próxima temporada en la posición de central. No va a seguir Elustondo, el club vasco no da pistas de que vaya a ejecutar la opción de compra que tiene por Caleta-Car y Jon Pacheco no ha dado muestras para confiar en él después de haber acabado suplente en el Deportivo Alavés. Es por ello que la Real Sociedad quiere a Diogo Leite, porque necesita centrales.

Diogo Leite, un fichaje que no está nada fácil para la Real Sociedad

Con todo, la Real Sociedad no es el único equipo que está interesado en el fichaje de Diogo Leite ya que otros clubes, al igual que el equipo vasco, han visto que acaba contrato con el Union Berlín y que ha rendido a buen nivel en la última temporada.

De hecho, desde Italia se avanza también que varios equipos de la Serie A tienen bien vigilado a Diogo Leite. No es el único sitio en donde tiene buen cartel el portugués ya que Everton, Eintracht Frankfurt y Besiktas también están considerando la incorporación del central al cual no le van a faltar opciones para elegir cuál es el mejor destino para continuar su carrera deportiva.