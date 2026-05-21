La Real Sociedad debe explotar el factor Guedes para conseguir grandes fichajes

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo va a necesitar una plantilla amplia, profunda y llena de alternativas para competir en las cuatro competiciones oficiales que tiene que disputar la próxima temporada. Para ello, debe fichar a buenos jugadores los cuales pueden sentirse atraídos por la Real Sociedad gracias al renacimiento del extremo portugués

La Real Sociedad ha vivido una temporada irregular que ha tenido final feliz después de que el equipo txuri urdin haya conseguido ganar la Copa del Rey que trae consigo la clasificación para jugar la siguiente edición de la UEFA Europa League. Un premio que desemboca en obligaciones ya que el club vasco va a tener que acudir al mercado de fichajes de verano para incorporar a buenos futbolistas que den garantías para competir en las cuatro competiciones oficiales que tiene que participar (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España). Para convencer a esos jugadores, la Real Sociedad debe explotar el caso de Gonçalo Guedes quien ha recuperado su mejor nivel durante esta temporada.

Gonçalo Guedes, un caso para convencer a más fichajes

Afronta este verano la Real Sociedad un mercado de fichajes que es vital de cara a su futuro deportivo. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo necesita refuerzos en las posiciones de central, extremo y lateral derecho, sobre todo, y estos futbolistas deben ser buenos para competir bien en todos los torneos que debe afrontar.

Una de las grandes bazas con las que puede jugar Erik Bretos, el director deportivo de la Real Sociedad, para convencer a esos jugadores es poner el renacimiento de Gonçalo Guedes como ejemplo a seguir, dejando así claro que el equipo txuri urdin ofrece el escenario perfecto y las condiciones adecuadas para que un futbolista se desarrolle o juegue a su máximo nivel.

Porque Gonçalo Guedes, cuando aterrizó el verano pasado en la Real Sociedad, llegaba de realizar varias temporadas en las que no fue ese jugador que se convirtió en el Valencia CF en uno de los mejores futbolistas del mundo en la posición de extremo, motivo por el cual lo terminó fichando el Wolverhampton Wanderers por unos 33 millones de euros.

Gonçalo Guedes en la temporada 202/2023 marcó 4 goles en 33 partidos entre el Wolverhampton Wanderers. No mejoró su rendimiento el portugués en la siguiente campaña, la 2023/2024, en la que defendió las camisetas de Benfica y Villarreal, sumando 3 goles y 5 asistencias en 33 partidos, y en la temporada 2024/2025 el extremo 5 goles y 5 asistencias en los 33 partidos que jugó en el Wolverhampton Wanderers.

Esos cifras se quedan en nada si se comparan con las que ha hecho Gonçalo Guedes en la Real Sociedad durante esta temporada en la cual el portugués ha sido clave para ganar la Copa del Rey. El extremo ha sido titular indiscutible y ha marcado 9 goles y ha dado 9 asistencias en los 39 encuentros oficiales que ha disputado.

Ese es factor Guedes el que debe ofrecer la Real Sociedad en el mercado de fichajes para intentar convencer y cerrar los fichajes que le den al equipo que entrena Pellegrino Matarazzo la subida de nivel necesaria para intentar quedar entre los seis primeros clasificados en LaLiga, pelear por hacer un gran papel en la UEFA Europa League y la Copa del Rey, y luchar, sin tener nada que perder, en la Supercopa de España.