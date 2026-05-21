El Liverpool prepara el despido de Arne Slot tras hablar con los pesos pesados del vestuario
La directiva red podría anunciar la salida del técnico neerlandés después del último partido de Premier League ante el Brentford, tras una crisis deportiva y con Mohamed Salah elevando la presión
El ciclo de Arne Slot en el Liverpool FC está muy cerca de terminar. Aunque el entrenador neerlandés tiene contrato hasta junio de 2027, la directiva red habría decidido prescindir de él una vez finalice la temporada, según informa el periodista Chris Royce.
El técnico todavía dirigirá el último partido de Premier League ante el Brentford, pero su continuidad ya estaría sentenciada tras varias conversaciones internas con jugadores veteranos de la plantilla. En Anfield entienden que la situación ha escalado demasiado y que el proyecto necesita un cambio profundo para recuperar identidad, autoridad y competitividad.
Arne Slot, al borde del despido en el Liverpool
El Liverpool parecía dispuesto a darle más tiempo a Arne Slot. La Premier League conquistada la temporada pasada funcionaba como un aval importante y el club había evitado durante semanas cualquier decisión precipitada.
Sin embargo, algo se ha roto en las últimas jornadas. La campaña ha sido muy irregular, con demasiadas derrotas, problemas de juego y una clasificación para la Champions League que aún no está completamente cerrada antes de la última jornada.
Según Chris Royce, la decisión de despedir a Slot se tomó durante el fin de semana después de conversaciones con los pesos pesados del vestuario. Ese detalle apunta directamente al desgaste interno del entrenador y a una pérdida de confianza dentro de la plantilla.
Mohamed Salah aumenta la presión sobre Slot
Uno de los factores que más ha tensionado el ambiente ha sido la posición pública de Mohamed Salah. El egipcio, que también se despedirá del Liverpool, lanzó un mensaje muy claro: “Quiero ver al Liverpool volver a ser ese equipo de ataque contundente al que temen los rivales y volver a ser un equipo que gana trofeos”.
El mensaje, además, habría recibido el respaldo indirecto de varios compañeros mediante interacciones en redes sociales. Jugadores como Robertson, Szoboszlai, Curtis Jones, Wataru Endo, Frimpong, Kerkez o Hugo Ekitike aparecieron vinculados a esa publicación.
El Liverpool busca algo más que un entrenador
El posible relevo de Slot todavía no está definido. Chris Royce apunta que el Liverpool no busca únicamente un entrenador de campo, sino una figura capaz de asumir una gran responsabilidad en diferentes áreas del proyecto.
Ese matiz es importante porque puede condicionar por completo la búsqueda. El club quiere alguien con peso, liderazgo y capacidad para reconstruir una identidad competitiva, pero sin caer necesariamente en el modelo de 'mánager total' que controlaría cada parcela deportiva.
De hecho, esa sería una de las razones por las que el Liverpool no habría activado la vía de Xabi Alonso. El tolosarra acaba de aterrizar en el Chelsea con un rol reforzado y más poder en fichajes, una estructura que no encajaría con lo que pretende Anfield en este momento.
La Premier vive un efecto dominó en los banquillos
La posible salida de Slot se suma al enorme movimiento que se está produciendo en los banquillos de la Premier League. Andoni Iraola y Oliver Glasner ya anunciaron sus despedidas de Bournemouth y Crystal Palace, Xabi Alonso ha llegado al Chelsea y la salida de Pep Guardiola del Manchester City también aparece como un escenario cada vez más cercano.
Todo apunta a que Arne Slot se sentará en el banquillo por última vez este domingo ante el Brentford. Después llegará el anuncio y, con él, el inicio de una etapa de especulaciones alrededor del próximo entrenador del Liverpool.
El Liverpool no quiere que el problema se alargue. La directiva considera que el vestuario necesita una nueva voz, una identidad más reconocible y un proyecto capaz de competir otra vez por todos los títulos. Arne Slot está ante sus últimas horas en Anfield, y el Liverpool, ante una decisión que puede definir la próxima era del club.