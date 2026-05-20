Pep Guardiola esquiva su adiós al Manchester City: "Tengo un año de contrato"

El técnico catalán evita confirmar las informaciones sobre su salida, remite la decisión a una conversación con Khaldoon Al-Mubarak y Ferran Soriano y promete que “el City volverá” tras perder la Premier League

Pep Guardiola no quiso confirmar su esperada salida del Manchester City después del empate ante el Bournemouth, un resultado que dejó al equipo sin opciones de pelear la Premier League y permitió al Arsenal proclamarse campeón. El técnico catalán fue preguntado por las informaciones que apuntan al final de su etapa en el Etihad, pero volvió a refugiarse en su contrato y en el respeto a los tiempos internos del club.

Guardiola insistió en que todavía tiene un año más firmado con el City y explicó que la primera conversación decisiva debe ser con Khaldoon Al-Mubarak, presidente de City Football Group, y con Ferran Soriano, director ejecutivo. Hasta entonces, no habrá anuncio público.

Pep Guardiola no confirma su salida del Manchester City

La pregunta era inevitable. Tras una temporada marcada por los rumores sobre su futuro, Guardiola volvió a encontrarse con la cuestión después del 1-1 en Bournemouth. Según distintas informaciones, el técnico ya habría comunicado a sus jugadores que su ciclo de diez años en el Manchester City está cerca de terminar.

Pero el catalán evitó confirmar ese escenario. Su respuesta fue evasiva, fiel al guion que ha seguido durante toda la temporada: “Podría decir que tengo un año de contrato; es la conversación que hemos tenido durante muchos años”.

Khaldoon Al-Mubarak y Ferran Soriano, claves en la decisión

El entrenador dejó claro que primero tendrá que hablar con Khaldoon Al-Mubarak. Guardiola siempre ha cuidado mucho su relación con la estructura del Manchester City y no quiere que una decisión de esta magnitud se filtre antes de ser comunicada por los canales adecuados: “La primera persona con la que tengo que hablar es mi presidente porque ambos decidimos”.

También mencionó a Ferran Soriano como parte de esa conversación interna. El técnico explicó que, durante la temporada, el foco ha estado exclusivamente en competir por los objetivos abiertos: la Premier League, la FA Cup y la clasificación europea.

El matiz es importante. Guardiola no quiso dar una fecha concreta, pero sí admitió que esa reunión está cerca. El City ya ha perdido la carrera por la Premier y el cierre del curso obligará a resolver un asunto que condiciona todo el proyecto deportivo.

El City pierde la Premier y el futuro de Guardiola gana peso

El empate en Bournemouth tuvo una consecuencia inmediata: el Manchester City ya no pudo impedir el título del Arsenal. La pérdida de la Premier añade más carga a una temporada extraña, en la que el equipo no ha tenido la continuidad dominante de otros años.

Guardiola explicó que, mientras había títulos en juego, no quería introducir ruido en el vestuario. Para él, hablar de futuro durante la competición suele tener un efecto negativo: “Según mi experiencia, cuando ustedes anuncian lo que sea durante una competición, suele ser un resultado muy, muy malo”.

Guardiola reivindica su felicidad en el Manchester City

Aunque su salida parece cada vez más cercana, Guardiola volvió a lanzar un mensaje de agradecimiento hacia el club. El técnico no habló como alguien desconectado del proyecto, sino como un entrenador que mantiene un vínculo profundo con la institución.

Esa declaración no despeja su futuro, pero sí confirma el tono con el que quiere gestionar la despedida si finalmente se produce. Guardiola no quiere que su etapa termine entre dudas, filtraciones o tensión institucional.

Diez años de Guardiola y una posible despedida histórica

La posible salida de Guardiola no sería un simple cambio de entrenador. Sería el final del ciclo que convirtió al Manchester City en el gran dominador del fútbol inglés y en campeón de Europa.

Durante su etapa en Mánchester, el técnico ha cambiado la dimensión del club, ha impuesto un estilo reconocible y ha elevado la exigencia competitiva de toda la Premier League. La sombra de su legado será enorme para cualquier sucesor.

Precisamente por eso, el City ya trabaja con la necesidad de preparar el futuro, pero Guardiola no quiso alimentar nombres ni escenarios. Su única concesión fue una frase abierta, casi de transición: “La próxima temporada volveremos, el City volverá”.

El anuncio queda pendiente para el final de temporada

Guardiola aseguró que todavía debe tener diferentes reuniones antes de tomar una decisión definitiva o comunicarla públicamente: “No se lo diré aquí porque tengo que hablar con mi presidente, con mis jugadores y con mi cuerpo técnico”.

El entrenador no confirmó cuándo llegará el anuncio, aunque sí dejó caer que será “en los próximos días” o cuando el club cierre completamente la temporada.

Hasta entonces, el Manchester City vive en una espera incómoda. El equipo ya no peleará la Premier, pero el futuro de su entrenador sigue siendo el gran tema pendiente.