Xabi Alonso gestiona el mercado del Chelsea: Alejandro Grimaldo, la primera gran petición para cambiar Stamford Bridge

El técnico tolosarra quiere reencontrarse con el lateral español, clave en su Bayer Leverkusen, dentro de un proyecto blue que busca fichajes hechos y con rendimiento inmediato

El Chelsea FC ya trabaja en el primer mercado de la nueva era de Xabi Alonso. El técnico tolosarra ha firmado por las próximas cuatro temporadas y llega a Stamford Bridge con un rol reforzado, más cercano al de ‘manager’, lo que le permitirá tener peso directo en la planificación de la plantilla.

Según informa el periodista Pedro Almeida, una de sus primeras peticiones es Alejandro Grimaldo. El lateral español, de 30 años, fue una de las piezas más importantes del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y ahora aparece como una oportunidad de mercado para un Chelsea que quiere corregir errores recientes en su política de fichajes.

Xabi Alonso tendrá peso en los fichajes del Chelsea

La llegada de Xabi Alonso al Chelsea no es un simple cambio de entrenador. El club blue apuesta por un proyecto a largo plazo después de varias temporadas marcadas por la inestabilidad, los cambios en el banquillo y una planificación deportiva que no ha dado el resultado esperado.

El dato habla por sí solo: el Chelsea ha despedido a cinco entrenadores en las últimas cuatro temporadas. Por eso, aunque el contrato de cuatro años apunta a estabilidad, el contexto obliga a la prudencia.

La diferencia, esta vez, está en el poder que tendrá Alonso. El técnico no llega únicamente para entrenar lo que le den, sino para participar en la construcción de la plantilla. Ese detalle explica por qué ya aparecen nombres concretos vinculados a su idea de juego.

Alejandro Grimaldo, petición expresa para el nuevo Chelsea

El nombre de Alejandro Grimaldo encaja con varias necesidades del Chelsea. Es un jugador hecho, conoce perfectamente el sistema de Xabi Alonso y llega de una temporada de enorme producción ofensiva en el Bayer Leverkusen.

El lateral español ha firmado 14 goles y 12 asistencias en 46 partidos, cifras poco habituales para un futbolista de banda defensiva y que reflejan su importancia como carrilero largo, lanzador de faltas y finalizador.

Además, su situación contractual favorece la operación. Grimaldo termina contrato en 2027 y todo apunta a que podría salir este verano del club alemán. La cantidad estimada se movería entre los 10 y los 15 millones de euros, una cifra muy atractiva para un futbolista de su rendimiento y experiencia.

La relación con Xabi Alonso puede ser clave

El vínculo entre Xabi Alonso y Grimaldo puede marcar la diferencia. El técnico tolosarra fue quien llevó al lateral español a su mejor versión en el Bayer Leverkusen, dentro de un sistema que maximizaba sus virtudes.

Con Alonso, Grimaldo encontró un ecosistema ideal: defensa de tres centrales, carril largo por izquierda, libertad para llegar por dentro o por fuera y mucho protagonismo en la circulación ofensiva.

La posible salida de Cucurella abre una puerta en la izquierda

La operación también puede ganar sentido por la situación de Marc Cucurella. Si el lateral español abandona Stamford Bridge este verano, el Chelsea necesitará reforzar el sector izquierdo con un futbolista capaz de ofrecer recorrido, profundidad y calidad en los últimos metros.

Xabi Alonso podría recuperar el dibujo que tan buen resultado le dio en Alemania. Para eso necesita perfiles específicos: centrales capaces de defender hacia adelante, mediocentros con lectura y carrileros con mucha incidencia.

El Chelsea cambia su política de fichajes tras años de dudas

Desde la llegada de BlueCo, el Chelsea ha apostado por incorporar talento joven con margen de revalorización. La idea era fichar promesas, desarrollarlas y generar valor económico. Pero el resultado deportivo no ha acompañado.

Ahora, desde Inglaterra apuntan a un giro en la política de mercado. El club quiere seguir mirando al futuro, pero también sumar jugadores más maduros, competitivos desde el primer día y capaces de elevar el nivel sin un largo periodo de adaptación.

Europa condiciona el mercado del Chelsea

El Chelsea afronta también una última jornada importante. El equipo dependerá de sí mismo para clasificarse a competición europea, aunque el escenario más probable apunta a la Conference League, salvo tropiezo del Brighton en casa ante un Manchester United que no se juega nada.

Estar o no en Europa puede influir en el mercado. No solo por ingresos, sino por atractivo deportivo. Grimaldo cuenta con interés de clubes que disputarán la próxima Champions League, por lo que el Chelsea deberá apoyarse en el proyecto, en el peso de la Premier y, sobre todo, en la figura de Xabi Alonso.

Grimaldo conoce el camino, conoce al entrenador y conoce el sistema. Por eso aparece como una de las primeras piezas que pueden dar forma al Chelsea del técnico tolosarra. Un proyecto que empieza con una idea clara: menos promesas sin encaje y más jugadores preparados para competir desde el primer día.