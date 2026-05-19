Xabi Alonso ya marca territorio en el Chelsea: seis transferibles y una revolución para cambiar Stamford Bridge

El técnico tolosarra asumirá plenos poderes deportivos en Londres y prepara una primera limpieza con Garnacho, Delap, Disasi, Badiashile, Tosin y Jorgensen en la rampa de salida

El Chelsea ya ha entregado las llaves de su nuevo proyecto a Xabi Alonso. El técnico tolosarra ha sido elegido para liderar una reconstrucción profunda en Stamford Bridge, después de varias temporadas de irregularidad, cambios de entrenador y una plantilla tan cara como difícil de ordenar.

Según informa el Daily Mail, el exentrenador de Bayer Leverkusen y Real Madrid ya tendría señalado un primer grupo de futbolistas transferibles. La lista incluye a Filip Jorgensen, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Axel Disasi, Alejandro Garnacho y Liam Delap, seis nombres que pueden abrir la puerta a una revolución de verano.

Xabi Alonso llega al Chelsea con más poder que sus antecesores

El nombramiento de Xabi Alonso no es uno más dentro del carrusel reciente del Chelsea. El club londinense le habría ofrecido un rol de mayor autoridad, más cercano al de ‘manager’ que al simple entrenador principal, con voz directa en la planificación de la plantilla.

Ese detalle es clave. El Chelsea ha acumulado proyectos sin continuidad, fichajes de alto coste y decisiones deportivas poco cohesionadas. La llegada de Alonso pretende corregir esa dispersión con una figura fuerte, respetada y con una idea de juego muy definida.

Garnacho, Delap, Disasi, Badiashile, Tosin y Jorgensen, en la lista de salida

La primera tarea será aligerar la plantilla. El Daily Mail sitúa a seis jugadores en la rampa de salida: el portero Filip Jorgensen, los defensas Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile y Axel Disasi, el extremo Alejandro Garnacho y el delantero Liam Delap.

La posible venta de estos futbolistas tendría una doble finalidad. Por un lado, reducir una masa salarial desorbitada. Por otro, generar espacio económico y deportivo para los fichajes que Alonso considera prioritarios.

El técnico quiere, como mínimo, un central de primer nivel y un atacante diferencial. Para ello, el Chelsea necesita liberar fichas, vender piezas prescindibles y ordenar una plantilla que durante demasiados meses ha parecido más una acumulación de talento que un equipo con jerarquías claras.

También aparecen casos a vigilar como Wesley Fofana, cuyo salario supera las 200.000 libras semanales. Su entorno insiste en que no quiere salir, pero el Chelsea podría escuchar ofertas si llegan propuestas importantes.

Alonso quiere cambiar la cultura del vestuario del Chelsea

En Stamford Bridge se repite una palabra para explicar la llegada de Xabi Alonso: cultura. El club considera que ese fue uno de los grandes problemas de la última etapa, especialmente tras una racha de seis derrotas consecutivas en la Premier League sin marcar.

Aquella caída terminó con la salida de Liam Rosenior y dejó dudas sobre el poder real del vestuario. Con Alonso, el escenario cambia. El tolosarra llega con una autoridad ganada como futbolista y entrenador.

El 3-4-2-1 será la base del nuevo Chelsea

Uno de los puntos favorables para Alonso es que el interino Calum McFarlane ya ha empezado a utilizar un 3-4-2-1, el sistema que el técnico español llevó a la excelencia en el Bayer Leverkusen.

Ese dibujo le permitió al conjunto alemán conquistar la Bundesliga como invicto, ganar la Copa alemana y alcanzar la final de la Europa League. No era solo una formación, sino una forma de dominar los partidos: centrales agresivos, carrileros profundos, mediapuntas entre líneas y mucho control de las alturas.

El Chelsea cuenta con perfiles que pueden adaptarse a esa idea, pero necesitará tiempo. Si finalmente no se clasifica para competición europea, el golpe económico y deportivo será evidente, aunque también puede ofrecer una ventaja: más semanas de trabajo en Cobham para implantar el modelo.

El primer partido de Alonso como técnico blue está previsto para el 28 de julio en Sídney, ante el Western Sydney Wanderers, una primera prueba simbólica para un proyecto que comenzará oficialmente el 1 de julio.

Cole Palmer y Joao Pedro, los intocables que debe activar Alonso

No todo será limpieza. El Chelsea también tiene piezas consideradas intocables, y ahí aparecen dos nombres por encima del resto: Cole Palmer y Joao Pedro.

Palmer no ha estado esta temporada cerca de su mejor versión, pero su talento encaja de forma natural en el rol que Florian Wirtz tuvo con Alonso en el Leverkusen. El reto será despertarlo, devolverle confianza y convertirlo en el futbolista diferencial del nuevo ataque.

Joao Pedro, por su parte, ha sido uno de los pocos puntos brillantes del curso, con 20 goles en todas las competiciones. Su movilidad, inteligencia y capacidad para asociarse lo convierten en un delantero muy compatible con el fútbol de Alonso.

Xabi Alonso necesita tiempo, pero también decisiones firmes

El Chelsea ha firmado a Alonso con contrato hasta 2030, una señal de confianza que deberá traducirse en paciencia real. El club no puede repetir el patrón de proyectos largos sobre el papel y cortos en la práctica.

Graham Potter, Enzo Maresca y Liam Rosenior son ejemplos recientes de una inestabilidad que ha impedido construir. Alonso llega precisamente para romper ese ciclo.

El Chelsea empieza una reconstrucción con sello Xabi Alonso

La llegada de Xabi Alonso marca un punto de inflexión en Stamford Bridge. El Chelsea no solo ficha a un entrenador de prestigio; entrega el proyecto a una figura que exigirá coherencia, disciplina y una plantilla adaptada a sus ideas.

Su primer mercado de transferibles ya deja claro que no habrá sitio para todos. Garnacho, Delap, Disasi, Badiashile, Tosin y Jorgensen pueden ser los primeros sacrificados de una nueva era.

El reto es enorme. Pero si Alonso logra imponer su cultura, activar a Palmer y Joao Pedro y acertar con los fichajes, el Chelsea puede pasar de ser un club atrapado en el caos a una potencia europea.