Harry Kane no tiene rival en Europa: el inglés supera con creces a Haaland y Mbappé

El delantero del Bayern Múnich cierra la Bundesliga con 36 goles en 31 partidos y lidera la clasificación de máximos goleadores donde también aparecen Luis Suárez, Ayase Ueda, Vedat Muriqi e Igor Thiago

Los grandes campeonatos europeos ya encaran su tramo final y la pelea por el gol vuelve a dejar nombres propios de enorme impacto. Entre todos ellos, Harry Kane se ha colocado por encima del resto con una temporada demoledora en el Bayern Múnich.

El delantero inglés lidera la tabla de máximos goleadores continentales con 36 goles en 31 partidos, una cifra que le permite tomar distancia respecto a otros gigantes del área como Erling Haaland, Kylian Mbappé, Luis Suárez, Ayase Ueda o Vedat Muriqi.

Harry Kane firma una temporada histórica con el Bayern Múnich

Harry Kane ha vuelto a demostrar que su adaptación al Bayern Múnich no fue un accidente, sino el inicio de una etapa de dominio goleador. El curso ya ha terminado en la Bundesliga y el delantero inglés ha cerrado su campeonato con unos números de otro nivel: 36 goles en 31 encuentros.

El dato gana todavía más peso si se atiende al volumen de minutos. Kane ha necesitado 2.382 minutos para alcanzar esa cifra, lo que confirma una eficacia altísima y una regularidad que ningún otro goleador del continente ha podido igualar.

A sus 32 años, el atacante británico sigue siendo uno de los delanteros más fiables del planeta. Su impacto no se limita al remate. También ofrece juego de espaldas, descarga, liderazgo ofensivo y una capacidad diferencial para aparecer en los partidos que el Bayern necesita resolver.

Luis Suárez y Erling Haaland persiguen a Harry Kane

Por detrás de Kane aparece Luis Suárez, delantero colombiano del Sporting de Portugal, con 26 goles en 30 partidos. Su temporada le ha colocado como uno de los nombres más sorprendentes de la clasificación, no solo por la cantidad de tantos, sino por su peso como referencia ofensiva del conjunto lisboeta.

El colombiano ha disputado 2.519 minutos y ha sostenido al Sporting en una campaña en la que su pegada ha sido una de las grandes armas del equipo, donde los verdiblancos han quedado segundos en la Liga de Portugal y tienen por delante la final de su Copa.

Empatado a 26 goles aparece Erling Haaland, aunque con más partidos y más minutos. El delantero del Manchester City suma esos tantos en 34 encuentros y 2.869 minutos, cifras muy potentes, pero algo menos explosivas que las de Kane y Suárez en términos de promedio.

Ayase Ueda se cuela entre los grandes goleadores de Europa

Uno de los nombres más llamativos de la lista es Ayase Ueda. El delantero japonés del Feyenoord ha firmado 25 goles en 31 partidos, situándose por delante de Kylian Mbappé en la tabla de máximos artilleros continentales.

Ueda ha necesitado 2.534 minutos para alcanzar esa cifra y se ha consolidado como una de las grandes referencias ofensivas del fútbol neerlandés. Su presencia en el cuarto puesto rompe la lógica habitual de una clasificación dominada por estrellas de clubes gigantes.

Kylian Mbappé mantiene su pulso goleador en el Real Madrid

Kylian Mbappé aparece en quinta posición con 24 goles en 30 partidos con el Real Madrid. El delantero francés, de 27 años, sigue siendo una garantía de producción ofensiva y mantiene un promedio muy competitivo, con 2.516 minutos disputados.

Su caso es diferente al de otros goleadores de la lista. Mbappé no solo vive del área, sino que también condiciona al rival desde la banda, los espacios y la transición. Aun así, su instinto realizador le permite mantenerse entre los cinco mejores artilleros del continente.

Vedat Muriqi e Igor Thiago completan una lista con sorpresas

La segunda parte del top 10 deja varios nombres de gran interés. Paul Onuachu, del Trabzonspor, suma 22 goles en 30 partidos, mientras Vangelis Pavlidis, del Benfica, alcanza también los 22 tantos, aunque en 33 encuentros.

El uzbeko Eldor Shomurodov, del Istanbul Basaksehir, firma otros 22 goles en 34 partidos, confirmando una temporada especialmente productiva en Turquía.

La representación de LaLiga llega con Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, que también ha alcanzado los 22 goles, aunque en 36 partidos y 3.047 minutos. Su presencia en esta lista resulta especialmente relevante por el contexto competitivo de su equipo, que necesita prácticamente un milagro para lograr la permanencia.

Cierra el top 10 Igor Thiago, delantero brasileño del Brentford, con 22 goles en 37 partidos. Su producción en la Premier League le mantiene entre los grandes goleadores del curso, aunque con más minutos acumulados que otros rivales directos.

La lista de máximos goleadores en Europa