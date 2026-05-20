La Real Sociedad no se olvida de sus campeones Zubimendi, Mikel Merino, Martintxo y Arteta

El club vasco ha tenido un gesto muy cariñoso con algunos de sus antiguos miembros que están viviendo uno de los momentos más dulces de la temporadas después de haber ganado la Premier League, teniendo también la posibilidad de proclamarse campeón de la UEFA Champions League dentro de unos días

La Real Sociedad ha tenido un gesto de cariño con algunos de sus ex jugadores que han saboreado las mieles del triunfo en la Premier League con el Arsenal en las últimas horas. El club vasco ha aprovechado que el equipo de Londres se ha proclamado campeón de la liga de Inglaterra para felicitar a algunos de sus antiguos miembros que están en el Arsenal: Martín Zubimendi, Mikel Merino, Martin Odegaard y Mikel Arteta, el entrenador del equipo inglés.

La felicitación de la Real Sociedad a Martín Zubimendi, Mikel Merino, Martin Odegaard y Mikel Arteta

El Arsenal se proclamó campeón de la Premier League este pasado martes, estando los jugadores en casa y sin jugar un partido, después de que el Manchester City no pudiera pasar del empate a uno contra el Bournemouth. De este modo, el Manchester City se queda en la clasificación a cuatro puntos del Arsenal cuando sólo queda una jornada por disputarse, permitiendo así que el equipo que entrena Mikel Arteta vuelva a ganar la Premier League tras 22 años.

Un éxito en el que están implicados varios ex miembros de la Real Sociedad. Al margen de Mikel Arteta, ex futbolista del club vasco y ahora entrenador del Arsenal, en la actual plantilla del equipo inglés están Martín Zubimendi, Mikel Merino y Martin 'Martintxo' Odegaard.

La Real Sociedad ha aprovechado el título de la Premier League del Arsenal para felicitar a sus ex jugadores. "¡Enhorabuena Zubi, Meri, Martintxo y Mikel! @PremierLeague campeones! ¡Enhorabuena!", ha compartido en sus redes sociales.

Mikel Arteta fue futbolista de la Real Sociedad durante la temporada 2004/2005. El entrenador no tuvo suerte y no estuvo mucho tiempo en la Real Sociedad como jugador, pero siempre ha tenido buenas palabras para el club vasco. Por otro lado, Mikel Merino salió hace dos veranos de la Real Sociedad después de varias temporadas en donde el centrocampista fue clave para ganar una Copa del Rey y lograr varias clasificaciones europeas, incluida una para la UEFA Champions League. Mismos méritos que consiguió Martín Zubimendi quien ha cambiado la Real Sociedad por el Arsenal el pasado verano. El último de los ex de la Real Sociedad que ha ganado la Premier League con el Arsenal es Martin Odegaard que defendió la camiseta del equipo vasco durante la temporada 2019/2020.

Los ex de la Real Sociedad aún pueden hacerlo aún mejor en el Arsenal

Martín Zubimendi, Mikel Merino, Martin 'Martintxo' Odegaard y Mikel Arteta, ex jugadores de la Real Sociedad, aún pueden mejorar esta temporada con el Arsenal.

El equipo inglés jugará la final de la UEFA Champions League contra el Paris Saint-Germain la cual se disputa el sábado 30 de mayo. De ganarla, el Arsenal haría la mejor temporada de su historia la que el equipo del norte de Londres no ha ganado la Copa del Europa.