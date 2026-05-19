Jon Martin, sorprendido y contento con la confianza de Luis de la Fuente: "No me lo esperaba"

El central de la Real Sociedad se ha consolidado como titular en el equipo vasco lo que le ha hecho ser una de las opciones que tiene sobre la mesa el seleccionador nacional de España para jugar el Mundial 2026. A pesar de ello, el defensa sabe que cuenta con pocas opciones

Jon Martín ha sido una de las grandes irrupciones en el fútbol español en esta temporada. El central de la Real Sociedad se ha consolidado como titular en la élite y ha sido vital para que el club vasco gane la Copa del Rey. Su rendimiento, su crecimiento y progresión han provocado que el canterano sea una de las opciones que maneja Luis de la Fuente, seleccionador de España, para jugar el Mundial 2026. El técnico ha incluido a Jon Martín en la prelista de 55 futbolistas si bien es cierto que el central tiene remotas opciones de ser parte de la convocatoria de 26 jugadores definitivos.

Jon Martín, defensa de la Real Sociedad, se ha mostrado feliz pero a la vez sorprendido por estar en la prelista de la Selección Española para jugar el Mundial 2026. "No me lo esperaba, porque la selección española es de las mejores del mundo y hay mucha gente, es lo más grande que puedes jugar con la selección. Creo que ha sido una temporada de mucho crecimiento y consolidación y estoy muy contento", ha dicho a los medios de comunicación de la Real Sociedad.

Jon Martín es una de las opciones que tiene Luis de la Fuente para la posición de central de cara al Mundial 2026. Sin embargo, que el canterano de la Real Sociedad sea uno de los elegidos se antoja complicado ya que, a priori, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí parece que tiene un puesto fijo y por delante suya, en las preferencias del entrenador, parecen estar jugadores como Marc Pubiil, Eric García, Dean Huijsen o Robin Le Normand.

Es por ello que en caso de que Jon Martín no sea convocado en la lista de 26 jugadores para jugar el Mundial 2026 con la Selección Española, el central sí forme parte del grupo de apoyo que va a ayudar a los elegidos hasta el 4 de junio, día en el que el equipo que entrena Luis de la Fuente jugará su primer amistoso preparatorio antes de la Copa del Mundo contra Irak.

Jon Martín repasa la Copa del Rey ganada y la nueva generación de futbolistas

Jon Martín es un futbolista precoz que con sólo 20 años ya ha cumplido uno de los sueños de su vida, que es ganar un título con la Real Sociedad. El central ha repasado lo que ha sido ganar la Copa del Rey con el club vasco. "Fue una locura, tanto el partido como la celebración de después. Es algo que no me hubiera imaginado para este año, pero estoy muy feliz por ello, es un recuerdo para toda la vida. Lo haces por ti, por el equipo, pero también por toda la afición, lo bonito es poder feliz hacer a tanta gente, es un orgullo".

Jon Martín, por otro lado, también ha tenido tiempo para reflexionar sobre cómo los jóvenes futbolistas cada vez se asientan más rápido en la élite del fútbol mundial, siendo él mismo uno de los ejemplos más representativos. "Hasta hace poco no se veían muchos jugadores de menos de 22 o 23 años y ahora cada vez se ven más, creo que le talento joven está saliendo cada vez mas rápido y eso creo que es bueno".