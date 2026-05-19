Escándalo en Inglaterra: el Southampton es expulsado de los playoffs de ascenso a la Premier League por espionaje

El escándalo revienta el playoff de ascenso a la Premier League: la EFL expulsa al Southampton por espionaje y entrega al Middlesbrough el billete a Wembley, en uno de los mayores casos de corrupción deportiva que sacude al fútbol inglés desde el ‘Spygate’ de Bielsa en 2019

Tras la noticia que salió en Inglaterra sobre la salida de Pep Guardiola del Manchester City, hoy se ha hecho oficial que el Southampton es expulsado y queda excluido de la final de ascenso a la Premier League. La EFL, English Football League, ha explicado los motivos en un comunicado en sus redes sociales. Al conjunto de Tonda Eckert se le acusa de múltiples infracciones por espionaje.

De esta manera, el Southampton, que se clasificó a la final de los playoffs de ascenso a la Premier League, deja su hueco al equipo que eliminó, el Middlesbrough, que se medirá con el Hull City este sábado en Wembley. El estadio inglés dictará sentencia y será testigo del equipo que ascienda a la Primera División de Inglaterra.

El espionaje sacude Inglaterra: el Southampton, excluido tras grabar un entrenamiento del Middlesbrough

Cabe recordar que un supuesto empleado del Southampton fue descubierto grabando un entrenamiento del Middlesbrough con su móvil. Todo ello, antes de las semifinales entre ambos conjuntos, que tuvieron lugar el nueve y 12 de mayo. El Middlesbrough pidió inmediatamente la expulsión del equipo de Tonda Eckert de la competición y que fueran ellos los que disputasen el partido decisivo de Wembley.

En cualquier caso, estamos ante uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol inglés, desde el famoso 'Spygate' de Marcelo Bielsa en 2019, que hizo que el Leeds fuera sancionado con 230.00 euros y provocó que desde Inglaterra fueran más estrictos con las normas relacionadas con el espionaje.

Por su parte, la EFL ha hecho oficial el comunicado en la tarde de hoy martes anunciando la expulsión del Southampton de los playoffs de ascenso a la Premier League:

"Una Comisión Disciplinaria Independiente ha expulsado hoy al Southampton de los Play-Offs de la Sky Bet Championship después de que el Club admitiera múltiples infracciones de los Reglamentos de la EFL relacionadas con la filmación no autorizada de los entrenamientos de otros Clubes.

Además, el Club ha recibido una deducción de cuatro puntos que se aplicará a la tabla de la Championship 2026/27. El efecto de la orden de hoy es que el Middlesbrough es reintegrado a los Play-Offs de 2026 y procederá a la Final de los Play-Offs contra el Hull City. La final sigue programada para el sábado 23 de mayo, con la hora de inicio por confirmar".

Minutos más tardes, ha sido el propio Middlesbrough el que se ha querido hacer eco de la decisión tomada:

"Middlesbrough Football Club da la bienvenida al resultado de la audiencia de hoy de la Comisión Disciplinaria. Creemos que esto envía un mensaje claro para el futuro de nuestro deporte en cuanto a la integridad deportiva y la conducta.Como club, ahora estamos enfocados en nuestro partido contra el Hull City en Wembley el sábado. La información sobre entradas para nuestros aficionados estará disponible en breve".

El escándalo estalla: el Southampton queda fuera del ascenso por el caso de espionaje

Por el momento, el Southampton no se ha pronunciado de manera oficial, aunque podría hacerlo en las próximas horas, dada la gravedad del asunto. De esta manera, el equipo de Tonda Eckert, que cuenta con la figura de Larin, pone punto final a su temporada. Los ingleses acabaron la Championship en la cuarta posición de la clasificación con 80 puntos, empatado con el Middlesbrough.

Su posición final en la tabla le dio acceso al Southampton a disputar la semifinal del playoff de ascenso a la Premier League, dónde derrotaron al Middlesbrough en la prórroga. Sin embargo, el espionaje que se ha ido haciendo noticia en los últimos días le ha costado caro al equipo de Tonda Eckert, que se quedará sin la posibilidad de disputar el choque en Wembley ante el Hull City, que les podría haber dado el ascenso a Premier League.