La portada de Estadio Deportivo para este miércoles 20 de mayo de 2026
El Sevilla muestra su nueva ambición con el seguimiento de una pieza importante que queda libre en el mercado
La portada de Estadio Deportivo para este miércoles 20 de mayo de 2026
GRAN OPCIÓN DE MERCADO
El Sevilla está atento y, según aseguran en Valencia, habría movido ficha por una cotizada oportunidad gratis: el pivote colombiano Jefferson Lerma
VIGILA A SAMÚ COSTA
El Betis está muy atento al jugador del Mallorca, al que ha seguido ante las posibles ventas que pueda haber en la zona ancha
EL ARSENAL DE MIKEL ARTETA, CAMPEÓN DE LA PREMIER
El empate del Bournemouth de Iraloa ante el Manchester City deja a Guardiola sin título
CARLOS ALCARAZ NO IRÁ A WIMBLEDON
El tenista español asegura estar mejor, pero no arriesgará y se borra de la gira de hierba