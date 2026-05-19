30 aniversario

La portada de Estadio Deportivo para este miércoles 20 de mayo de 2026

El Sevilla muestra su nueva ambición con el seguimiento de una pieza importante que queda libre en el mercado

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Lerma celebra un gol en la PremierImago

Estadio DeportivoEstadio Deportivo 1 min lecturaSin comentarios

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GRAN OPCIÓN DE MERCADO

El Sevilla está atento y, según aseguran en Valencia, habría movido ficha por una cotizada oportunidad gratis: el pivote colombiano Jefferson Lerma

VIGILA A SAMÚ COSTA

El Betis está muy atento al jugador del Mallorca, al que ha seguido ante las posibles ventas que pueda haber en la zona ancha

EL ARSENAL DE MIKEL ARTETA, CAMPEÓN DE LA PREMIER

El empate del Bournemouth de Iraloa ante el Manchester City deja a Guardiola sin título

CARLOS ALCARAZ NO IRÁ A WIMBLEDON

El tenista español asegura estar mejor, pero no arriesgará y se borra de la gira de hierba

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