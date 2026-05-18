Claro objetivo del Betis para el lateral zurdo, fichar a Nazinho no será fácil este verano

La portada de Estadio Deportivo para este martes 19 de mayo de 2026

NAZINHO SE COMPLICA

Tras el acuerdo roto a última hora en verano, la batalla por el carrilero zurdo se ha recrudecido por su buena temporada y la importancia de los rivales

OTRO FAVOR DE ANTONIO CORDÓN

Aparte de los fichajes ya cerrados y de no entrometerse en la planificación, facilitará su salida en el Sevilla

FERMIN ABRE LA PUERTA A FORNALS

El centrocampista blaugrana se pierde el Mundial y aumenta las posibilidades del bético

GUARDIOLA CIERRA SU ETAPA EN EL CITY

A falta del comunicado oficial, se despedirá este domingo en el Etihad; Maresca, favorito para suplirle