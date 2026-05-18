El Sevilla cae ante el Madrid, pero celebra la salvación; y el Betis pierde en Barcelona en el adiós como local de Lewandowski

El Sevilla 'celebró' la derrota ante el Madridimago

La portada de Estadio Deportivo para este lunes 18 de mayo de 2026

SEVILLA FC 0-1 REAL MADRID: LA DERROTA MÁS DULCE

El Sevilla cae ante el Real Madrid, pero celebra con los suyos la salvación matemática y el final en casa de la temporada más complicada de este siglo

EL BETIS EJERCE DE COMPARSA

Con Raphinha como estrella, el equipo verdiblanco cae en el Camp Nou (3-1) y 'participa' en la mejor despedida a Robert Lewandowski

GIRONA Y MALLORCA, EN UN LÍO GORDO

Cinco equipos se jugarán las dos últimas plazas por el descenso en la última jornada

TERRORÍFICO ACCIDENTE DE ÁLEX MÁRQUEZ

El piloto de Cervera chocó, en Montmeló, contras las protecciones y se temió por su vida en un gran premio muy accidentado