La portada de Estadio Deportivo para este lunes 18 de mayo de 2026
El Sevilla cae ante el Madrid, pero celebra la salvación; y el Betis pierde en Barcelona en el adiós como local de Lewandowski
La portada de Estadio Deportivo para este lunes 18 de mayo de 2026
SEVILLA FC 0-1 REAL MADRID: LA DERROTA MÁS DULCE
El Sevilla cae ante el Real Madrid, pero celebra con los suyos la salvación matemática y el final en casa de la temporada más complicada de este siglo
EL BETIS EJERCE DE COMPARSA
Con Raphinha como estrella, el equipo verdiblanco cae en el Camp Nou (3-1) y 'participa' en la mejor despedida a Robert Lewandowski
GIRONA Y MALLORCA, EN UN LÍO GORDO
Cinco equipos se jugarán las dos últimas plazas por el descenso en la última jornada
TERRORÍFICO ACCIDENTE DE ÁLEX MÁRQUEZ
El piloto de Cervera chocó, en Montmeló, contras las protecciones y se temió por su vida en un gran premio muy accidentado