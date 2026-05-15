La portada de Estadio Deportivo para este sábado 16 de mayo de 2026
El futuro de Amrabat está sobre la mesa de un Betis que ahora tiene más cartas para negociar
La portada de Estadio Deportivo para este sábado 16 de mayo de 2026
SE ACLARA
La clasificación para la Champions hace más atractivo para Amrabat un Betis al que su alto caché y ficha generan alguna duda
ANTONIO CORDÓN SE ECHA A UN LADO
El director deportivo no se inmiscuye en la planificación ante la inminente llegada de un modelo diferente al Sevilla
MÁS TENSIÓN EN EL REAL MADRID
El cruce de declaraciones entre Mbappé y Arbeloa tras el Madrid-Oviedo amplía el conflicto en el club blanco
BARRENETXEA, KO ANTES DEL MUNDIAL
Sufre una lesión en el aductor largo de su pierna izquierda y es seria duda para la cita mundialista