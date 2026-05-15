El futuro de Amrabat está sobre la mesa de un Betis que ahora tiene más cartas para negociar

El futuro de Amrabat en el Betis, sobre la mesaImago

La portada de Estadio Deportivo para este sábado 16 de mayo de 2026

SE ACLARA

La clasificación para la Champions hace más atractivo para Amrabat un Betis al que su alto caché y ficha generan alguna duda

ANTONIO CORDÓN SE ECHA A UN LADO

El director deportivo no se inmiscuye en la planificación ante la inminente llegada de un modelo diferente al Sevilla

MÁS TENSIÓN EN EL REAL MADRID

El cruce de declaraciones entre Mbappé y Arbeloa tras el Madrid-Oviedo amplía el conflicto en el club blanco

BARRENETXEA, KO ANTES DEL MUNDIAL

Sufre una lesión en el aductor largo de su pierna izquierda y es seria duda para la cita mundialista