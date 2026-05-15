30 aniversario

La portada de Estadio Deportivo para este sábado 16 de mayo de 2026

El futuro de Amrabat está sobre la mesa de un Betis que ahora tiene más cartas para negociar

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El futuro de Amrabat en el Betis, sobre la mesaImago

Estadio DeportivoEstadio Deportivo 1 min lecturaSin comentarios

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SE ACLARA

La clasificación para la Champions hace más atractivo para Amrabat un Betis al que su alto caché y ficha generan alguna duda

ANTONIO CORDÓN SE ECHA A UN LADO

El director deportivo no se inmiscuye en la planificación ante la inminente llegada de un modelo diferente al Sevilla

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Sufre una lesión en el aductor largo de su pierna izquierda y es seria duda para la cita mundialista

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