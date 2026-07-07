La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles, 8 de julio de 2026

Isco Alarcón, Ángel Haro, Dani Ceballos, Tanguy Nianzou, Joan Jordán, Lionel Messi, José Antonio Morante, Manu González o Alba Cerrato son algunos de los nombres propios de un día que llega con pretemporada en LaLiga, con Mundial 2026, con Euro sub 19...

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles, día 8 de julio de 2026, abre con una imagen de un esperanzado Isco Alarcón, que ha vuelto este martes al trabajo en el primer entrenamiento de pretemporada del Real Betis con ganas de olvidar sus larguísimos problemas físicos para disfrutar de una temporada muy ilusionante.

Además, también es protagonista Tanguy Nianzou, a quien el Sevilla FC implora que se marche para librarse de una enorme losa económica. En el Mundial 2026, Argentina pasó a cuartos de final con tras remontar con polémica ante Egipto con el octavo gol de Lionel Messi. Y en la Euro sub 19 masculina, España intentará seguir los pasos de la selección femenina y meterse también en la final.

Vuelve al trabajo con ese gusanillo

El Real Betis ha vivido una jornada de reencuentros con ganas de echar rodar cuanto antes el balón, con la ilusión de hacer un buen papel en la UEFA Champions League y con deseos de pronta recuperación para capitanes como Marc Bartra, Aitor Ruibal o un motivado Isco Alarcón: "Ojalá poder jugar sin dolor".

El presidente de la entidad, Ángel Haro, ha estado presente en este primer día de 'cole' -con los reconocimientos médicos-. Antes de que el equipo viaje este miércoles a Alemania para la primera concentración estival, el máximo dirigente heliopolitano ha analizado en profundidad la actualidad y el mercado de fichajes, con un discurso realista sobre las importantes diferencias en la compleja negociación con Dani Ceballos.

El Sevilla cruza los dedos con Nianzou

El central Tanguy Nianzou se ha quedado en Francia buscando equipo y no ha empezado la pretemporada con el resto del plantel, que ya suma cuatro entrenamientos en dos días. Sin contar su largo historial de desastres, supone a la entidad un gasto anual de 12 millones de euros (sueldo más amortización de fichaje).

Con lo que liberaría la salida del galo se puede inscribir a los cuatro refuerzos anunciados ya para la temporada 26/27: Juan Iglesias, Jon Guridi, Arouna Sangante y el cedido Odysseas Vlachodimos. No menos polémico se antoja la decisión de apartar a Joan Jordán, que amenaza con denunciar ante la AFE.

Argentina se mete en octavos del Mundial con épica y polémica

Argentina 3-2 Egipto. Un gol anulado de manera muy discutida y un 'penaltito' (parado por el meta africano) no evitaron que el partido llegase con 0-2 al minuto 79. A partir de ahí, la Albiceleste remontó en los últimos minutos con goles casi consecutivos de Romero, Messi -octavo tanto en este Mundial 2026- y Enzo Fernández. El equipo egipcio se fue con un enfado monumental y ataques contra la FIFA por lo que considera un robo.

España busca otra final en el Europeo sub 19 de la UEFA

España - Croacia (17:30 horas). El equipo dirigido por Paco Gallardo ha llegado lanzado a las semifinales de la Euro sub 19 de Gales y buscará su segunda final consecutiva confiando en la inspiración del máximo goleador del torneo y del portero menos goleado: los béticos José Antonio Morante y Manu González.

La selección femenina sub 19 ha servido de avanzadilla. Este martes, España venció a Suecia por 3-0 en la semifinal del Europeo que se disputa en Bosnia-Herzegovina, con goles de la sevillista Alba Cerrato, de Rosalía Domínguez y de Ainoa Gómez. El viernes luchará por el cetro continental frente a Alemania.