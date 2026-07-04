La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado, 4 de julio de 2026

Facundo Bernal, Akor Adams, Chidera Ejuke y Mikel Oyarzabal son los nombres propios en un día en el que el Real Betis terminó de definir su pretemporada, en el que se sucedieron novedades en el agitado contexto institucional del Sevilla FC y en el que se definen los octavos de final del Mundial 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para este sábado, día 4 de julio de 2026, tiene como principal protagonista a Facundo Bernal, el primer fichaje del Real Betis para la temporada 2026/2027. Además, destacan nombres propios como los de Akor Adams y Chidera Ejuke, que se postulan como posible solución para los problemas de un Sevilla FC en permanente estado de agitación. En el Mundial 2026, el que acapara todos los elogios es Mikel Oyarzabal, comprometido capitán de la Real Sociedad y 'pichichi' de la selección española con cuatro goles en cuatro partidos.

Líder desde el primer día

A falta aún de oficialidad en su fichaje por el Real Betis, el mediocentro uruguayo Facundo Bernal pasa el reconocimiento medico en Brasil antes de viajar a Sevilla para ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini, empezar la pretemporada como uno más, viajar el próximo día 8 a la concentración en Alemania e intentar justificar los elogios que está recibiendo: "Se parece más a Johnny Cardoso que a Guido Rodríguez". Por cierto, la renovación del pivote argentino por el Valencia CF ya es oficial.

20 millones por Akor Adams y Ejuke

El Venezia FC ha convencido a Akor Adams con un jugoso contrato y en los próximos días presentará una nueva oferta de 15 millones de euros. Con esta cifra, el club italiano confía en satisfacer las necesidades de la entidad nervionense, que tiene al delantero nigeriano como principal activo en un mercado de fichajes que también encara con esperanzas de pillar una plusvalía por Chidera Ejuke, que cuenta con mucho mercado en el fútbol árabe y ha sido tasado en 4 ó 5 millones.

Frenazo a la venta del Sevilla FC; adiós a la ampliación de capital

ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que será imposible vender el Sevilla FC este verano y habrá que planificar la 2026/2027 sin inyección económica alguna. Los grandes accionistas esperan poder retomar la operación para diciembre y mientras seguirá José María del Nido Carrasco como presidente de un consejo de administración el que se suceden las dimisiones: Fernando Carrión abadona su cargo de vicepresidente segundo y Carolina Alés deja de ser consejera.

Además, el club ha anunciado dos refuerzos para la nueva dirección deportiva: el cazador de talentos Carlos Jiménez y un experto en buscar rendimiento en el mercado de fichajes como es Pablo Rodríguez ayudarán a José Ignacio Navarro a montar la plantilla más competitiva posible sin gastar un solo euro e ingresando todo lo que se pueda.

Mikel Oyarzabal, el héroe discreto

España se enfrentará a Portugal (que se impuso a Croacia) en los octavos de final del Mundial 2026, ronda a la que llegará sin encajar ni un solo tanto y con Oyarzabal como principal estilete. Pese a firmar cuatro goles y una asistencia en los cuatro partidos del torneo, la Real Sociedad transmite plena tranquilidad con respecto al futuro de su capitán y no teme una fuga.