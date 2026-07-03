Su papel estelar en el Mundial 2026 convierte a Pedro Porro y Mikel Oyarzabal en los grandes protagonistas de la primera página de ED, donde también destacan nombres como los de Dani Ceballos, en el Real Betis; Stefan Bajcetic, en el Sevilla FC; o Rafa Jódar, en el torneo londinense de Wimbledon

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes, 3 de julio de 2026, abre con la plácida clasificación de la selección española para los octavos de final del Mundial 2026. Todo ello, gracias a la puntería de Pedro Porro y de Mikel Oyarzabal; grandes protagonistas en un día en el que Dani Ceballos y Stefan Bajcetic acaparan atención en la actualidad del mercado estival de fichajes, con Rafa Jódar imponiéndose a Pablo Carreño en un interminable encuentro de la segunda ronda de Wimbledon.

'Porro pom pom': España recupera la pólvora y se mete en octavos

España 3-0 Austria. Con un gol del lateral derecho extremeño Pedro Porro, el segundo doblete del delantero guipuzcoano Mikel Oyarzabal y los mejores momentos de juego en lo que va de torneo, la selección de Luis de la Fuente recupera la confianza en Los Ángeles y firma un pase tranquilo a los octavos de final del Mundial 2026. Desde allí espera rival en el Portugal - Croacia de esta madrugada (01:00 horas).

El Real Betis y Dani Ceballos echan cuentas

Una vez anunciado el traspaso de Sergi Altimira al Sporting CP y atado el fichaje para el centro del campo de Facundo Bernal, el Real Betis prepara el terreno para las operación más mediática del verano: el regreso de Dani Ceballos. Eso sí, la negociación entre la directiva verdiblanca y centrocampista utrerano parte con estrechos márgenes de movimiento en el ranking salarial.

Stefan Bajcetic, otro fichaje 'low cost' para el Sevilla FC

El mediocentro internacional con España sub 21, que se formó en la cantera del RC Celta y debutó en LaLiga hace dos años durante una provechosa cesión de seis meses en la UD Las Palmas, negocia su salida del Liverpool FC este verano con España como destino prioritario y con el Sevilla FC, el Rayo Vallecano y el Elche CF como equipos interesados en hacerse con sus servicios.

Rafa Jódar se lleva el partido eterno y Pablo Carreño protesta a Wimbledon

Rafa Jódar consiguió darle la vuelta al marcador que traía adverso desde el pasado miércoles, cuando el duelo español de la segunda ronda de Wimbledon que disputaba ante Pablo Carreño tuvo que ser pospuesto al jueves debido a la ausencia de luz en la pista. Todo ello, debido al largo tiempo empleado en tratar al tenista madrileño de unos problemas físicos que sufrió en su tobillo izquierdo. Ahora, el asturiano se siente perjudicado y se ha quejado de ello tras su eliminación.