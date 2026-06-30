El traspaso de Sergi Altimira ya es oficial: los detalles del acuerdo

Real Betis y Sporting de Portugal han confirmado la operación después de que el mediocentro catalán superase las pruebas médicas. Sin duda, un negocio redondo para los verdiblancos, que necesitan de ingresos para cuadrar sus cuentas

El Real Betis ha hecho oficial en la tarde de este martes su primera gran venta del verano, con Sergi Altimira como protagonista. Aunque el acuerdo con el Sporting de Portugal, en realidad, estaba cerrado desde hace días, viajando incluso el catalán a Lisboa este pasado lunes para someterse a los preceptivos exámenes médicos. Así, una vez solventados los últimos trámites, la operación ya es un hecho, dejando una jugosa plusvalía en las arcas verdiblancas.

Las cifras del traspaso de Sergi Altimira

En concreto, el traspaso se ha elevado a 18,5 millones de euros más dos en variables, aunque cabe recordar que el 15% del pase está en manos del propio futbolista y su entorno. Así quedó estipulado cuando llegó procedente del Getafe a cambio de 2 millones (1,4 para el conjunto azulón y 600.000 euros para el jugador), por lo que se trata de un negocio muy ventajoso para los intereses del club bético, que finalmente no conservará un porcentaje de sus derechos ni sobre la plusvalía que pudiese generar su futura venta.

Cabe recordar que la entidad ahora radicada en La Cartuja necesitan realizar cuadrar sus cuentas antes del 30 de junio, para no presentar pérdidas que afecten negativamente al límite salarial de la 26/27, y la salida de Sergi Altimira se había marcado como prioritaria en este sentido. Junto a él, también se ha colocado en el mercado a Nelson Deossa, por el que el Vasco da Gama no se rinde, esperando solucionar sus problemas judiciales para cerrar el trato acordado. Pero ni siquiera con ambas operaciones bastaría para equilibrar el balance y por eso no hay que descartar la marcha de Natan, con la Premier league agitando su futuro y la Roma también pendiente. Además, el plazo podría alargarse hasta los diez primeros días de julio si se demuestra que las negociaciones con algunos de los interesados comenzaron antes de finales del mes que ya expira.

Los números de Sergi Altimira y el mensaje del Real Betis

Pero de momento, quien ha hecho las maletas es Sergi Altimira, al que el club heliopolitano le ha deseado " la mayor de las suertes en sus próximos retos deportivos", resumiendo brevemente su trayectoria en estas tres campañas como verdiblanco. "El joven centrocampista llegó al club en el verano de la temporada 2023/24 y se marcha tras haber disputado 110 partidos y marcado cinco goles, siendo uno de los integrantes de la plantilla que logró la histórica clasificación a la final de la UEFA Conference League y la reciente clasificación para la UEFA Champions League", ha destacado en su comunicado.

Firma por cinco temporadas con una elevada cláusula de rescisión

El Sporting de Portugal, por su parte, lanzó un avance de su llegada en redes de un modo cuanto menos curioso, haciendo un juego de palabras con su apellido para apunta que procedía de la '"caverna de Altamira". Tras darle la bienvenida, además, confirmó que firma por cinco temporadas, hasta 2031 y que tendrá una elevadísima cláusula de rescisión de 80 millones de euros, muy por encima de los 20 millones que la web especializada Transfermarkt le coloca actualmente como valor de mercado.

"Había mucho interés, invirtieron mucho en mí"

A sus 24 años, por tanto, el de Cardedeu inicia su primera aventura en el extranjero, ante la cual ya se mostró muy ilusionado nada más aterrizar en el país vecino, ampliando sus declaraciones ya como jugador sportinguista en los medios oficiales del club, donde recalcó que ha sido la insistencia de la entidad lusa la que le ha convencido. Además, cabe recordar que el RB Lipzig, con cuyo director deportivo, Marcel Schäfer, se reunió en Sevilla en el mes de mayo, no dio el paso definitivo que esperaba el propio mediocentro, que aterriza así en uno de los grandes de Portugal.

"Cuando hay interés por parte de un club como este, el deseo es terminar bien la temporada para poder ser una opción el año siguiente. Ahora que estoy aquí, estoy muy contento y con muchas ganas de empezar. El paso que tenía que dar era venir al Sporting CP. Había mucho interés, invirtieron mucho en mí, y todo jugador tiene que ir donde más se le quiere. Estoy muy contento de estar aquí. La vida sigue pintada de verde y blanco. Es un club muy importante en Portugal y en Europa. Tuve la suerte de jugar con compañeros que estuvieron aquí y solo tenían cosas maravillosas que decir", señaló Altimira, que se reencontrará con Rui Silva.