'Fumata verdiblanca' por Sergi Altimira: acuerdo con el Sporting y pruebas médicas inminentes

Heliopolitanos y lisboetas han alcanzado un entendimiento definitivo para el traspaso del pivote catalán, que viajará este mismo fin de semana a Portugal para completar el reconocimiento y firmar su nuevo contrato hasta 2031, con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros

Real Betis y Sporting CP han alcanzado en las últimas horas un entendimiento definitivo para el traspaso de Sergi Altimira, que esperaba en tierras catalanas el OK para viajar a Lisboa a completar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato, que le unirá a los 'Leoes' hasta el 30 de junio de 2031, con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Ambas entidades llegaron a un principio de acuerdo la pasada semana, lo que también hizo posteriormente el pivote ante el frenazo en el interés del RB Leipzig, que le convencía más, por lo que sólo quedaba recortar los últimos flecos, intercambiar la documentación y plasmarlo por escrito.

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el avance definitivo ya es una realidad, por lo que el de Cardedeu y sus agentes han sido informados de ello y viajarán este mismo fin de semana a tierras portuguesas, cuando, seguramente el lunes, se completen los trámites finales para el anuncio oficial. En La Cartuja había prisas por un arreglo antes del próximo martes 30 de junio para incluir la gestión en el ejercicio 25/26 y restar un buen puñado de plusvalías al montante previsto, que debía ser cercano a los 30 millones de euros, aunque no podrá cumplirse del todo de no existir un acelerón con Nelson Deossa y alguna otra sorpresa.

Fichado hace tres veranos por 1,61 millones de euros (200.000 para el propio jugador y 1,4 millones para el Getafe CF como compensación), esta compraventa supone un beneficio directo de, como poco, 16 millones, pues FC Barcelona y CE Sabadell se repartirán en torno al millón de derechos de formación. Y es que el pacto con el Sporting CP supone el desembolso de 18,5 millones fijos y dos en variables de fácil cumplimiento (en un principio se habló de 18+2+2, aunque, al cotizar en Bolsa, los blanquiverdes publicarán en breve las cifras con pelos y señales). A esto habría que unir 1,8 millones de la opción de compra de Nobel Mendy y las variables por Assane Diao y Jesús Rodríguez.

El convencimiento de que Altimira puede dejar más dinero

El Real Betis estaba pendiente de incluir en el trato con el Sporting CP por Sergi Altimira una cláusula que le habría permitido aumentar en el futuro los réditos del traspaso. A sus casi 25 años, se considera que el de Cardedeu todavía puede ser creciendo y protagonizar algún otro movimiento internacional por cantidades superiores. Descartado conservar un porcentaje de una futura venta (los heliopolitanos venden el 85% del pase en sus manos), se discutía que un pellizco de cualquier plusvalía dentro de los cinco años de contrato que firmará el pivote (un 12,5%, como con Jesús Rodríguez) repercutiera nuevamente sobre las arcas hispalenses, pero finalmente no hay más pluses.