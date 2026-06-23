El Betis toma medidas en el traspaso de Sergi Altimira y el Sporting aprieta

El club verdiblanco le ha dado un ultimátum al centrocampista si quiere poner rumbo al Leipzig, mientras que el club lisboeta habría subido sensiblemente su oferta en las últimas horas para cerrar el pase

El Betis ha decidido tomar medidas para desatascar el traspaso de Sergi Altimira ante el riesgo ya latente de que no se cierre antes del 30 de junio y por ende, no sume para los 30 millones necesarios para cuadrar cuentas.

En La Palmera no desean que se convierta en un culebrón 'sine die' y, por ello, ha intervenido directamente para acelerar las gestiones y, sobre todo, conocer, si existe verdadera intención por cerrarlo por parte germana.

En este sentido, el Betis le ha pedido a Sergi Altimira y a sus agentes que pongan de su parte para cumplir su deseo de poner rumbo al Leipzig después de la reunión mantenida semanas atrás en la capital hispalense con el director deportivo del club alemán.

El Betis presiona a Altimira para que el Leipzig presente una oferta

Por ello, les ha instado a que traigan en el menor plazo posible una oferta formal de los teutones que les permita valorar hasta donde está dispuesto a llegar el Leipzig y, a partir de ahí, sopesar las distintas opciones que tiene sobre la mesa y lo que realmente puede ingresar por el pase del futbolista de Cardedeu.

A priori, el Betis centró sus exigencias en 25 millones, condicionado también por el 15% que se lleva el propio futbolista y su entorno, pero ya estaría abierto a cantidades que ronden los 20 kilos a expensas también de saber si el Leipzig, ahora con Demichelis en el banquillo, va en serio y lanzará una oferta por la que valga la pena reducir las pretensiones económicas.

Y es que en La Palmera pretenden zanjar este tema de forma definitiva en estas fechas, es decir, o avanza ya o, como apunta ABC, se cancela de manera definitiva. Un ultimátum en toda regla ante el estancamiento de una operación que, a priori, parecía que sería la primera en firmarse y que ha sido adelantada por la encaminada para traspasar a Deossa al Vasco de Gama.

Paso al frente del Sporting Club que podría ser decisivo

Este movimiento da que pensar que las esperanzas verdiblancas estaban más depositadas en que la intervención de Altimira active definitivamente al Leipzig, pero en las últimas horas el Sporting habría decidido subir su propuesta una vez que ve demasiado complicada repatriar a Palhinha.

Así, El Desmarque apunta que la oferta es superior a los 20 millones de euros, muy por encima de los 14 millones más tres de su último intento, por lo que el balón está en el tejado del medio, con clara preferencia por la Bundeliga como insisten a ESTADIO Deportivo. De momento, todo sigue en el aire.