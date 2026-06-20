Crece la presión en el Betis con Sergi Altimira por la posición de sus principales pretendientes

El Betis espera el movimiento definitivo mientras que el Sporting insiste en la carta de la otra prioridad para rebajar precio y el Leipzig juega con los plazos tras convencer al centrocampista

Aunque los avances por Nelson Deossa con el Vasco de Gama podrían restar cierta trascendencia al traspaso de Sergi Altimira, hasta ahora señalado como la venta que necesita hacer el Betis antes del 30 de junio para cuadrar cuentas, existe incertidumbre en La Palmera con esta operación y la presión sigue creciendo.

Y es que no termina de producirse el movimiento definitivo que esperan en La Palmera por parte de los dos pretendientes principales, el Sporting Clube luso y el Leipzig alemán, o de candidatos de última hora, como el Milan.

En este sentido, Altimira se encuentra pendiente de que el club germano, su destino preferido, dé un paso al frente y presente una oferta que se acerque a las pretensiones verdiblancas, anclada entre 20-25 millones dependiendo de la inclusión de bonus. El Leipzig ya convenció al medio en la reunión mantenida en la capital hispalense, pero la relación entre clubes no está siendo fluida hasta el momento.

Doble juego del Sporting, que filtra que Altimira es su 'plan B'

Las esperanzas béticas se centran más en el Sporting Clube por las diferentes propuestas que habría puesto ya sobre la mesa heliopolitana, pero los 'Leones' no lo están únicamente esta negociación para el centro del campo, pues tal y como insisten en Portugal, más concretamente A Bola, la entidad lisboeta no termina de rendirse en su deseo de reclutar para esa posición al futbolista de 31 años Joao Palhinha pese a la intransigencia del Bayern Múnich con su precio.

Así, la directiva ha decidido, por ahora, insistir en repatriar a su compatriota y tratar de rebajar los 25 millones de euros que exige el club bávaro para dejar salir a Palhinha, al que le tiene reservado un sitio en lo más alto de la jerarquía salarial de la plantilla. Su propuesta actual es de una cesión remunerada con una obligación de compra a final de curso, pero sin alcanzar llegar a la cifra pedida por los alemanes.

Sporting tiene el visto bueno del medio, que antepone el José Alvalade a repetir experiencia en el Tottenham, interesado en contar con él tas su cesión la pasada temporada.

En Lisboa están convencidos que pueden rebajar el precio de Altimira

No obstante, según A Bola, el club de Lisboa tampoco descuida la operación abierta por Altimira tras haber esbozado un acuerdo, pero no está en disposición de pagar lo que piden en La Palmera, 22 millones, según dicha información, y están convencidos de que pueden rebajar su precio bajo el argumento de que los verdiblancos tendrían prisas por vender.

Premisa que perdería fuerza si sale antes Deossa y que tampoco se ajusta plenamente a la realidad, porque desde Heliópolis deslizan que entran en la hoja de ruta financiera estos ingresos, pero que no por ello piensan malvender en ningún caso.

Varios escenarios abiertos sin una resolución clara

Ahora mismo todos los escenarios están abiertos sin que haya un desenlace claro por los tiempos marcados por el Leipzig y el doble juego del Sporting, a día de hoy todavía con Palhinha como prioridad para potenciar su centro el campo, lo que también podría estar utilizando como una medida para presionar al Betis.

Mientras tanto, Altimira sigue mirando hacia Alemania por su predilección por el proyecto del Leipzig y de jugar en la Bundesliga.