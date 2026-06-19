Irrumpe el Vasco da Gama, que pretende a Nelson Deossa para su legión colombiana

Admar Lopes, director deportivo de los 'cruzmaltinos', está en España en busca de refuerzos y se especula con una reunión con los dirigentes verdiblancos para ofertar por el de Marmato, el 'box to box' que precisa para salir de los puestos de descenso a la Série B y seguir compitiendo en la Copa Sudamericana

El director deportivo del Vasco da Gama está en España, según los indicios en pos de cerrar la contratación de un mediocampista polivalente que podría ser un Nelson Deossa al que se quiere fuera de Heliópolis. Así lo aseguran varios medios de Río de Janeiro, que especulan con que, tras la destitución del entrenador, Renato Gaúcho, por unas declaraciones en las que infravaloraba a sus jugadores colombianos y la llegada de Hernán Crespo al banquillo, la respuesta de la entidad 'cruzmaltina' será, precisamente, apostar por otro 'cafetero'. No será el único pues, una vez reclutado el lateral izquierdo de 21 años Paulinho Alves, del América MG, llegarán entre cuatro y seis refuerzos más en este mercado del ecuador de 2026.

Cuatro 'cafeteros' ya en la plantilla blanquinegra

Desde luego, si Nelson Deossa acaba llegando al Vasco da Gama, no iba a sentir ninguna nostalgia, ya que los albinegros tienen en plantilla hasta cuatro compatriotas suyos: el central Carlos Cuesta (cedido hasta finales de este año por el Galatasaray), el mediapunta Johan Rojas (llegado a préstamo en la última ventana invernal de los Rayados de Monterrey, donde fue compañero brevemente del '18' bético), así como los extremos Marino Hinestroza (procedente de Atlético Nacional) y Andrés Gómez (del Stade Rennais). Con el tercero coincidió unos días también el de Marmato en el Pachuca.

El dinero que exige el Betis, un hándicap para los cariocas; River quiere comprar en diferido

El Real Betis se ha plantado en diez millones de euros por el 80% del pase de Nelson Deossa, rechazando una última propuesta de River Plate que llegaba hasta los siete millones de la divisa del Viejo Continente por el 60% de los derechos del colombiano, comprometiéndose, según pudo saber ESTADIO Deportivo, a pagar algo menos de tres millones el año que viene por otro 20%, aunque en La Cartuja no quieren compras en diferido y están decididos a esperar a que los argentinos suban la puja o a que se animen otros postores mexicanos, brasileños, ingleses o turcos.

El listón fijado puede ser también un problema para Vasco da Gama, que, si bien es cierto que ha llegado a invertir más de 25 millones de euros al cambio en contrataciones hace no mucho (en la campaña 23/24) y gastó más de 20 millones en la 25/26, no ha pagado más de ocho millones por un jugador recientemente (fue hace dos años, por Joao Víctor, al Benfica). El fichaje más caro de su historia fue el regreso de Edmundo Alves desde la Fiorentina en la 98/99: se desembolsaron 13,76 millones de euros, lo que, con la inflación y la fluctuación de estos años, ahora serían más de 20.