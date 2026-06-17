Nuevos pasos en firme para desencallar las salidas de Sergi Altimira y Nelson Deossa

El Leipzig, con el que el de Cardedeu tiene más sintonía, consuma el relevo en su banquillo y ofertará en los próximos días por él, mientras que River Plate llega este fin de semana a Alicante para iniciar su pretemporada con su director deportivo, Pablo Longoria, dispuesto a retomar las gestiones por el colombiano

El RB Leipzig ha hecho pública este miércoles la destitución de su cuerpo técnico, con Ole Werner a la cabeza y Tom Cichon y Patrick Kohlman como colaboradores, paso previo a la oficialización de Martín Demichelis, que deja el RCD Mallorca previo pago de los 2,5 millones de euros de su cláusula de rescisión, como sustituto. Oliver Mintzlaff, Jürgen Klopp y Mario Gomez, máximos responsables deportivos del Grupo Red Bull, tomaron hace unos días una decisión que ha sido comunicada este 17-J a los interesados por parte del director deportivo, Marcel Schäfer, que ya planifica la 26/27 con el nuevo timonel.

Una de las primeras decisiones que se espera en la entidad sajona es la presentación de una oferta formal por Sergi Altimira, que no ha alcanzado aún un acuerdo económico con el Sporting CP, que sí lo tiene con el Real Betis a cambio de 18 millones fijos y cuatro en variables (dos de ellas de fácil cumplimiento). El de Cardedeu parece tener más 'feeling' con los 'Toros Rojos', hasta el punto de haberse reunido recientemente en la capital hispalense con sus responsables, por lo que, aunque en Lisboa hablan de un contrato hasta 2031 y una cláusula de rescisión allí de 80 millones, el pivote ansía un entendimiento entre los alemanes y el dueño de su pase tres años más.

Mientras tanto, desde La Cartuja presionan al ex del Getafe CF para que acelere su parte del trato con los portugueses o que, en su defecto, consiga que los germanos, de momento sin contactos serios ni proposiciones tangibles, ponga sobre la mesa, como poco, lo que ya han prometido los 'Leoes'. Además de la urgencia por cuadrar las cuentas del presente ejercicio a 30 de junio, esperan los posibles relevos en la 'sala de máquinas', con el nombre de Dani Ceballos bien anotado en la agenda de Manu Fajardo, ya que el utrerano está ultimando su rescisión con el Real Madrid para volver a casa como agente libre.

La verdadera situación de Deossa y sus opciones de ser 'millonario'

A finales de esta semana deberían retomarse también las negociaciones entre Real Betis y River Plate por Nelson Deossa, aunque ambas partes filtran que el acuerdo se antoja muy complicado. Tanto es así que la expedición 'millonaria' partirá el sábado hacia Alicante para celebrar allí, muy posiblemente en el La Finca Resort de la localidad de Algorfa, un 'stage' de pretemporada del que formará parte su director deportivo, Pablo Longoria, que estuvo no hace mucho en España cerrando la contratación del getafense Mauro Arambarri por unos seis millones de euros y podría verse las caras con los dirigentes verdiblancos.

El caso es que lo invertido en el mediocentro uruguayo es el tope que se fijan en Buenos Aires para contratar al colombiano, sin que en La Cartuja estén dispuestos a hacer rebajas ni regalos: piden 10 millones de euros por el 80% del pase del centrocampista de Marmato, por lo que solamente accederían a vender la mitad de sus derechos, como quieren los franjirrojos, por una cantidad proporcional (unos 6,25 millones de euros) si se suscribe un pacto para la compraventa próxima de otro 30% por el montante que restaría. De no ser así, los verdiblancos prefieren esperar movimientos de otros postores, aun a riesgo de dar pérdidas a 30 de junio, antes que malvender al ex de Rayados.