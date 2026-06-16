River Plate sube su oferta por Deossa, pero aún no llega a lo que pide el Betis: las claves de la operación

Desde Argentina asegura que el club bonaerense ha propuesto comprar el 50% del pase del colombiano por 5 millones de euros, con la posibilidad de adquirir luego la otra mitad. En La Cartuja solo se contentarían si esa segunda compra fuese obligatoria y se llegase a los 10 millones marcados como barrera

El Real Betis sigue dando prioridad a la 'operación salida' en estos primeros compases de un mercado ralentizado por la disputa del Mundial. El primer objetivo es cuadrar las cuentas antes del 30 de junio con algo más de 20 millones de euros en traspasos, para no presentar pérdidas que puedan mermar el límite salarial de la 26/27. Aunque desde las oficinas de La Cartuja tienen claro que no van a malvender a sus activos, pues tampoco sería un descalabro no alcanzar ese tope de ingresos gracias a la lluvia de millones que llegará procedente de la Champions.

Sea como fuere, dos son los grandes señalados para hacer caja. De un lado, se espera que el RB Leipzig mueva ficha por Sergi Altimira después de que la última oferta del Sporting de Portugal sí satisfaga ya a los dirigentes verdiblancos, aunque el catalán prefiere poner rumbo a Alemania. Mientras tanto, River Plate no se rinde por Nelson Deossa, pero sigue sin acercarse realmente a lo que pide el club heliopolitano por desprenderse del colombiano.

River Plate, poco a poco: un millón más

Según ha informado el periodista Hernán Castillo, el club argentino ha dado un paso más y ha realizado una nueva oferta de 5 millones de euros por el 50% del pase del mediocentro cafetero. Es decir, ha puesto sobre la mesa un millón más que en la primera propuesta que ya fue rechazada, esperando una respuesta en los próximos días. Pero la clave puede estar en si es capaz de comprar luego el resto de los derechos, apuntándose que existiría una opción no obligatoria de adquirir la otra mitad por otros 4 millones, para un total de 9.

El plan trazado por el Real Betis: cubrir la amortización

Dichos números, sin embargo, difieren del plan trazado por el Real Betis que ha venido contando esta redacción. En las oficinas de La Cartuja son conscientes de que será muy complicado lograr una importante plusvalía por Deossa. No en vano, su llegada el pasado verano procedente del Monterrey mexicano supuso un importante desembolso de 11,7 millones de euros, y lejos de revalorizarse no ha respondido a las expectativas. Sin embargo, una vez consumido el primer año de los cinco que firmó (hasta 2030), bastaría con traspasarlo por unos 10 millones, como poco, para cubrir la amortización de su fichaje y generar alguna ganancia. En esas cantidades, además, su ex equipo no se llevaría nada, pues se reservó el 15% de una futura plusvalía sobre el precio del traspaso.

Las facilidades propuestas a River Plate

En el club verdiblanco, no obstante, son conscientes de que no es fácil que en Argentina puedan llegar a esas cantidades. Por ello, ESTADIO Deportivo ya informó de que en la reunión mantenida en Madrid con Pablo Longoria, director deportivo de River Plate, se le dieron unas pequeñas facilidades, como son desprenderse del 50-60% del pase ahora pero con el compromiso de comprar otro porcentaje el próximo año, quedándose la entidad bética con el 20% de cara a una futura venta y asegurándose en cualquier caso los referidos 10 millones de euros.

Las posturas, por tanto, estarían todavía lejanas. Así lo asegura el periodista Cesar Luis Merlo, que confirma la nueva oferta del conjunto 'millonario', pero añade que el Real Betis no se baja de la citada cantidad, de ahí que el acuerdo no esté cerca de producirse si ambas partes no hacen un esfuerzo: una para seguir subiendo su apuesta y otra para rebajar algo sus pretensiones, como en toda negociación

El resto de pretendientes no da el paso

Mientras tanto, no hay noticias de que el resto de interesados en el jugador nacido en Marmato hayan dado el paso al frente que desean en La Cartuja, pues una puja entre varios pretendientes ayudaría a alcanzar las cifras deseadas. Se lo piensa el Ipswich Town, recién ascendido a la Premier League, y la tentativa del Flamengo se quedó algo por encima de la primera que realizó River Plante. Además, también ha sido relacionado en Brasil con el Fluminense o el Vasco da Gama, con menos fuerza, y con varios conjuntos de México, como América, Tigres, Cruz Azul e incluso Monterrey, su ex equipo.