River Plate no llega y se retira de la subasta por Deossa: ¿adiós o estrategia?

La entidad franjirroja filtra este martes en Argentina que da por rotas las negociaciones por el colombiano ante las altas pretensiones verdiblancas, cifradas en 10 millones de euros, con la mínima facilidad de vender ahora un porcentaje alto y asegurarse otro el año que viene

River Plate se habría retirado de la subasta por Nelson Deossa. Adiós definitivo o estrategia para presionar, el 'Millonario' filtra este martes en Argentina que da por rotas las negociaciones por las altas exigencias del Real Betis, que no baja de diez millones de euros, la cantidad calculada para cubrir la amortización pendiente. Incluso, hay periodistas al otro lado del charco que van más allá, insinuando que la entidad franjirroja no ha tenido nunca realmente al colombiano entre sus prioridades, si bien lo cierto es que, sin llegar nunca a presentar una oferta formal, lleva semanas sondeando a los dirigentes verdiblancos y avanzando en un acuerdo económico con el de Marmato.

Seguidamente, el nombre de Alan Lescano, mediapunta de Argentinos Juniors cuya mitad de sus derechos pertenece a Gimnasia y Esgrima de La Plata, surgió como alternativa. Se habla de conversaciones preliminares, aunque, tras llegar a un principio de acuerdo por seis millones de euros con el Getafe CF por Mauro Arambarri, parece que las urgencias en la 'sala de máquinas' son menores para el cuadro bonaerense, instado por su entrenador, Eduardo 'Chacho' Coudet, a realizar una profunda reestructuración de su plantilla para volver a aspirar a todo la próxima temporada.

La única concesión del Betis por Deossa

Consciente de que 10 millones de euros es una cantidad a la que resulta complicado llegar en Argentina, el Real Betis no se cerró en banda con un traspaso por esa cifra, aunque sí es cierto que, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, no ha habido muchas facilidades en la reunión que habrían mantenido sus dirigentes en Madrid con Pablo Longoria, director deportivo de River Plate. De esta forma, Ramón Alarcón y Manu Fajardo habrían hecho saber a su contertulio que, como mucho, estaban dispuestos a desprenderse ahora del 50%-60% de los derechos con el compromiso de que los franjirrojos compraran otro porcentaje el año que viene, quedándose siempre con el 20% de una futura venta y alcanzando por el otro 80% en total esa decena requerida.

Que pase el siguiente con el colombiano y los ojos también en Altimira

Tanto Nelson Deossa como Sergi Altimira son, a día de hoy, los principales activos con los que cuenta el Real Betis para hacer caja antes del 30 de junio y cubrir los algo más de 20 millones de euros necesarios para cuadrar el presupuesto. Con River Plate aparentemente fuera de la subasta, y pese a la predilección del de Marmato por la propuesta argentina, se seguirán escuchando ofertas por el zurdo, con pretendientes en México, Brasil e Inglaterra, así como alguna llamada reciente desde Italia. En el caso del catalán, el Sporting CP se decantó por otros mediocentros, aunque Eintracht de Frankfurt y RB Leipzig, más varios clubes británicos, no le quitan ojo, por lo que se esperan movimientos en las próximas horas.