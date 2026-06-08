River Plate busca cerrar el fichaje de Arambarri: acuerdo verbal con el Getafe

El futuro de Mauro Arambarri ha encendido el verano del Getafe: el River Plate de Eduardo Coudet aprieta para llevárselo, el uruguayo apunta a un adiós tras nueve temporadas y el club azulón se prepara para un mercado de fichajes agitado

Mauro Arambarri apunta a ser uno de los primeros nombres destacados en el mercado de fichajes del Getafe. El centrocampista del 30 años, pese a tener contrato con el club azulón hasta 2028, apunta a firmar su salida en los próximos días con River Plate. Tras nueve temporadas en la capital de España, el futuro del uruguayo podría estar en Argentina, ya que el conjunto de Eduardo Coudet está presionando para cerrar su fichaje.

Además, las últimas informaciones hablan incluso de un acuerdo verbal entre el Getafe y River Plate por la incorporación de Mauro Arambarri. El centrocampista de 30 años diría adiós a la entidad tras nueve temporadas, siendo una dolorosa salida para el conjunto de Bordalás, que también debe tomar una decisión por su futuro. El club azulón, de esta manera, apunta a tener un mercado de fichajes agitado con salidas y llegadas.

Mauro Arambarri agita el mercado azulón: una marcha que cambiaría todos los planes

Mauro Arambarri viene de tener la temporada con más protagonismo en LaLiga EA Sports desde que llegó al Getafe. El centrocampista de 30 años tan solo se ha perdido el choque ante el Levante del pasado 13 de abril, por acumulación de tarjetas amarillas. El protagonismo y la confianza de Bordalás en el uruguayo ha sido total en los últimos años, formando un doble pivote con Luis Milla en la zona de creación del juego.

Por ello, la salida de Mauro Arambarri cambiaría los planes en el mercado de fichajes del Getafe. El centrocampista cuenta con contrato hasta 2028 pero el hecho de haber dejado al equipo en UEFA Europa League puede haber sido la clave por irse la puerta grande. En cualquier caso, la marcha del uruguayo sería dolorosa a nivel deportivo, por lo que la dirección deportiva deberá buscar un perfil similar para competir la próxima temporada.

El acuerdo y el contrato de Mauro Arambarri con el Getafe

De esta manera, las informaciones desde Argentina apuntan a que River Plate ha alcanzado un acuerdo verbal para comprar el 50% a Getafe, como ha explicado el periodista de Germán García Grova. Otras fuentes como César Luis Merlo han añadido que el contrato hasta diciembre de 2029. Por ello, el comunicado oficial del club azulón y el equipo sudamericano podría ser cuestión de horas, confirmando las sospechas con el movimiento.

Eduardo Coudet, que firmó un gran arranque con River Plate, tendría una incorporación de lujo de cara a la próxima temporada en la liga de Argentina, que empieza el próximo 16 de julio. Mauro Arambarri, si se confirma su fichaje, debutaría ante Barracas Central. El centrocampista pasaría a ser una pieza intocable en el once del exentrenador del Alavés, al que tuvo como rival mientras el técnico fue dirigente del banquillo babazorro.

Las posibles salidas en el Getafe en el mercado de fichajes con Bordalás en el principal foco

El Getafe, por su parte, sigue trabajando en diferentes motivimientos, como fue la compra de Mario Martín. El club azulón está pendiente de la planificación deportiva de cara a la siguiente temporada, sabiendo que hay jugadores como Juan Iglesias que han confirmado su salida. Otros como Djené, Diego Rico, Domingos Duarte y Allan Nyom acaban contrato en junio de este año, por lo que podrían ser jugadores libres en el mercado.

La entidad tomó otras decisiones como la firma de Boselli, que se encontraba cedido, precisamente por River Plate. Sin embargo, en el que más ponen el foco en el Getafe es con el futuro de Bordalás, que podría decidir salir del club y seguir tomando el rumbo y siendo el protagonista de un equipo que disputará la siguiente temporada la UEFA Europa League. Con la oferta de renovación sobre la mesa, el de Alicante debe dar una respuesta.

El Getafe decidirá en los próximos días qué hacer con otros jugadores que llegaron cedidos en el mercado de fichajes de invierno, como son Luis Vázquez, Zaid Romero o Birmancevic, piezas claves en el once de Bordalás a lo largo de la segunda vuelta, sobre todo los dos primeros. Una vez que se confirme el futuro del técnico de Alicante, todo parece indicar que la dirección deportiva acelerará con la planificación de la plantilla.