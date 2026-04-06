Eduardo Coudet firma un arranque histórico en River con pleno de victorias

El 'Chacho' Coudet ha revolucionado a River Plate con un inicio perfecto que ilusiona a su afición

El inicio de ciclo de Eduardo Coudet en River Plate no podría haber sido más prometedor. Tras la victoria por 3-0 frente a Belgrano en el estadio Monumental, el equipo alcanzó su cuarto triunfo consecutivo desde la llegada del técnico, igualando una marca que no se registraba en un estreno desde hace casi cuatro décadas.

Este arranque sitúa al conjunto ‘millonario’ como uno de los grandes protagonistas del Torneo Apertura 2026, además de colocar al entrenador argentino en una selecta lista histórica que incluye nombres como Reinaldo Merlo y Ramón Díaz, quienes lograron rachas similares en sus primeros partidos.

Un equipo que gana y convence

Más allá de los resultados, lo que entusiasma en River es el rendimiento colectivo. Frente a Belgrano, el equipo mostró su versión más completa: presión alta, circulación fluida del balón y una propuesta ofensiva constante que desbordó al rival de principio a fin.

El sistema táctico implementado por Coudet ha comenzado a dar frutos visibles, con un mediocampo que funciona con automatismos claros y una delantera que genera numerosas ocasiones. La sensación general es que River no solo gana, sino que también impone su estilo en cada encuentro.

Protagonistas del triunfo

En el plano individual, varios futbolistas destacaron en la contundente victoria. Tomás Galván fue una de las grandes figuras al marcar un doblete, estrenándose como goleador con la camiseta de River. Por su parte, Facundo Colidio rompió una larga sequía anotadora con un tanto que fue muy celebrado por la afición.

También brillaron en la creación Aníbal Moreno y Fausto Vera, mientras que Sebastián Driussi aportó movilidad y peligro constante, pese a no marcar.

Confianza plena antes del desafío internacional

El gran momento del equipo llega en la antesala de su debut en la Copa Sudamericana, donde River visitará a Blooming. El conjunto argentino afronta este compromiso con un alto nivel de confianza, respaldado por su pleno de victorias.

En la tabla, River suma 23 puntos y se ubica en la segunda posición de su grupo, consolidándose como uno de los candidatos a avanzar a las fases finales del torneo local.

Crecimiento sostenido y ambición

Coudet, fiel a su estilo, ha optado por mantener la cautela pese al gran inicio. El técnico insiste en que el equipo aún tiene margen de mejora, aunque reconoce la evolución mostrada en las últimas jornadas.

El incremento del nivel colectivo también ha impulsado el rendimiento individual, fomentando una competencia interna que eleva el nivel del plantel. Además, la cercanía del Superclásico añade un incentivo extra para mantener esta dinámica positiva.

River vuelve a ilusionarse con un proyecto que combina resultados y buen juego, y que parece haber recuperado la identidad que tanto demandaba su exigente afición.